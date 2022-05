Blýskl jste se šesti góly, překonal jste osobní rekord, jaké to bylo utkání? Jednalo se o zajímavý zápas, nemohli jsme se delší dobu prosadit, ale naštěstí to kluci z Pátku vyřešili za nás a dali si dvě vlastní branky. Druhá vlastní branka byla velice hezká, kdy z našich řad přišel centr do vápna a stoper krásnou hlavičkou umístil míč k pravé tyčce. Bohužel kolem 20 minuty přišel velice hořký moment, kdy na spoluhráče Petra Eichelmanna přišel hrozivý zákrok, který naštěstí dopadl jenom s lehkým otřesem mozku a výletem sanitkou do nemocnice. Mohlo to dopadnout mnohem hůře. Od 35. minuty se k nám konečně otočilo štěstí a začalo se nám dařit. Musím pochválit mladé dorostence, kteří se seniorského fotbalu nebojí a hrají velice dobře. Trenér dorostu Oliver Kvapil udělal veliký kus práce a připravil je velice dobře.

Myslel jste na to, že jde o rekord?

Na rekord jsem nemyslel, užíval jsem si ten zápas a branky se postupně nashromáždily. Největší podíl mají moji spoluhráči, kteří vymýšlejí geniální míče za obranu a já jenom zakončuji,

Libčeves jste dali 13:0, Pátek rekordně 14:0, co k tomu říci?

Upřímně ani nevím, co k tomu říci, jsou to dvě vysoké výhry a mám z nás radost. Je vidět, že mladí v podobě dorostenců a starších zkušených hráčů, kteří vedou tým za vítězstvím nám prospívá a hrajeme hezký fotbal.

Dobroměřice se chystají na Ronalda. Je to můj vzor, říká pětigólový Votruba

Kolik vás vypomáhalo z áčka, nebo proč tak vysoké výhry? Slabí soupeři?Z áčka jsem byl já a dva dorostenci Marek Štekl a Miloslav Holub, jsou to velice talentovaní dorostenci a na to, že jim je 15 let hrají dobře a jsou pro nás velice důležití. Jednalo se o soupeře zespodu tabulky, ale my jsme hráli velice dobrou hru, kterou potvrdíme i proti Černčicím a potvrdíme tak, že se nám daří a máme dobrou formu.

Teď vás čekají předposlední TJ Žiželice, mají se chystat na příděl?

Věřím, že zápas nepodceníme a zvítězíme, jelikož tři body se vždy hodí. Bohužel tenhle zápas hrát nebudu, ale věřím, že kluci potvrdí naši dobrou formu a přivezou tři body.

V okresním přeboru daly Dobroměřice B 14 branek, sám Votruba šest

Jste druhý nejlepší střelec, kolik zápasů jste za béčko hrál?Spočítal jsem se to a zápas proti Pátku byl můj již osmý zápas.

Milan Hrbik dal za Baník Buškovice 18 gólů, doženete ho?

Nemyslím si, že překonám Milana Hrbika. Buškovice mají silný tým a hrají velice dobře, věřím, že Milan těch branek ještě přidá hodně a já bohužel budu muset chodit víkendy do práce.

Může si člověk šest gólů vůbec pamatovat?

Moc si je nepamatuji, pamatuji si na první branku, kdy mi přihrával do vápna bratranec Pavel Csonka a já přízemní střelou na přední tyč překonal gólmana. Při šesté brance jsem mohl nahrávat Marovi před prázdnou branku, ale vím, že on ty šance zahazuje jako na běžícím pásu, tak jsem to raději zakončil sám. Také mi to po zápase neustále vyčítal. Většinou se jednalo o branky, kdy jsem byl na konce krásné akce, kterou vymysleli spoluhráči, takže největší podíl mají právě oni.

Pomůže vám střelecká forma do áčka?

Nemyslím si, bohužel díky práci nestíhám tréninky. V áčku je každý hráč velice dobrý a kdo netrénuje, ten nehraje a myslím si, že je to tak správně nastavené.

Jaké plány máte do zbytku sezony?

V A týmu jsem na čtvrtém místě tabulky A třídy, takže nám už o nic nejde a chceme si ten fotbal pořádně užít, jsem velice dobrá parta, takže budeme hrát pro radost.