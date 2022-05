Dal jste minulé kolo šest gólů, to se často nestává, je to váš rekord, jste střelec?

Často ne, ale Jeseň je soupeř, u kterého to není nemožné. Jestli je to rekord na 100 procent neřeknu, ale jak jsem říkal, není to každý den.

Jaký střelecký rekord třeba v mládeži?

V mládeži to bude něco podobného, už to je tolik zápasů že jsi to přesně nepamatuji.

Jak padly branky, můžete si to vůbec pamatovat?

Matně jsi pamatuji že to bylo dvakrát samostatná akce, jednou do prázdné, jeden z voleje a poslední střela z dálky.

Budete něco platit klukům do kabiny?

Naštěstí se u nás za tyhle věci neplatí.

Celkově jste dal za sezonu 15 gólů, kolik jste hrál zápasů, jste v top 10, máte nějakou metu?

Bohužel jsem neodehrál moc zápasů s porovnaní s ostatními střelci. Myslím že aktuálně mám 1002 minut. Metu na góly nemám, pokud jsou nějaké cíle tak vždy týmové.

Vede Zdeněk Kopta z SK Málkov, který už dosáhl na metu 30 branek…

Kopta je určitě skvělý fotbalista a Málkov aktuálně ve výborné formě, takže se tomu nedivím.

Máte nějaký vzor?

Řekněme že jsem velký fanoušek Liverpoolu a Barcelony, vždy se mi líbili hráči z těchto klubů.

Máte nějaký fotbalový sen?

Fotbal je pro mě velké odreagování a opravdu mně hra hodně baví. Vzhledem k tomu že výše se už jen tak nedostanu, tak sen je pro mně ještě odehrát co nejvíce zápasů a užívat si hru naplno jako do teď.

Jak vnímáte výhru 12:1?

Řekl bych že zápas už byl na půl předem rozhodnutý. Nám už o nic nejde, pozici máme jistou, takže jsme se snažili si co nejvíce zápas užít.

Jeseň, která je posledední získala o víkendu Perštejn B 4:2, ale jinak inkasovala v 18 duelech 177 branek…

Řekl bych že je to jeden z mých neoblíbených soupeřů, tyhle zápasy vám toho moc nedají. Všichni si chtějí dát gól a nehraje se tolik kombinačně jako jindy.

Porazili jste i Kovářskou…

Zápas který už opět nerozhodl jak se umístíme, takže klidná hra a vítězství.

Jaké jsou ambice Vilémova?

Určitě jsme chtěli postup a zabojujeme o to ještě v nadstavbě.

Chtěli byste postoupit, mluvíte o tom?

Já bych určitě chtěl a věřím že kluci jsou na tom stejně.