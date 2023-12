Výškov patří na okresní scéně k ambiciózním týmům a třebaže je parta kolem předsedy klubu Martina Vápeníka po první polovině sezony v tabulce pátá, střelecky produktivnější jsou pouze vedoucí Černčice a druhá dobroměřická juniorka. Lídr dal 56 podzimních branek, béčko z Dobroměřic nedostižných 77, avšak i 51 tref party z Výškova je ve třinácti střetnutích úctyhodná bilance.

"Loňská sezona se mi povedla víc, tam jsem dal 21 gólů, laťku jsem si nasadil hodně vysoko. Ta současná sezona je z mého osobního střeleckého pohledu trochu nadprůměrná. Jestli mám nějakou osobní metu? Vůbec ne, jde o výkony a výsledky týmu, ale když se někdy trefím, tak jedině dobře," uvedl s tím, že na dokopné za třígólový zápis do týmové pokladny už zaplatil.

Podzimní derniéra vyšla celému výškovskému celku. Třebaže jejich soupeř Cítoliby taky nejsou žádná ořezávátka, bylo rozhodnuto už v poločase. "Vyhráli jsme ho 3:0. Podali jsme bojovný výkon a povedlo se nám i několik hezkých akcí, které jsme zakončili gólem. Udělali jsme si na dokopnou pěknou žízeň."

Pololetní výškovské vysvědčení podle Pöschla trošku pokazil úvod sezony. "Tam jsme se hledali a moc nám to nešlo. Nebyli jsme kompletní, byly dovolené, pár kluků jsme měli zraněných, rozjezdy máme pomalejší. V průběhu sezony a hlavně v posledních zápasech jsme se ale postupně dali nějak do kupy, začali jsme chodit a na konci měli ze sedmi zápasů šest výher. Za mě s koncem podzimu spokojenost. Teď na to navázat na jaře."

Výškov by na jaře rád čeřil vody v horních patrech tabulky. "Rádi bychom skončili do třetího místa, jak jsme si řekli. V okrese záleží, jak se dá mužstvo dohromady, kdo může chodit, kdo je zdravotně v pořádku. I já měl v únoru operaci, jsem po zranění kolena a jsem rád, že je to dobrý."

Je v ideálním věku, věří, že si ještě zahraje i vyšší soutěž. "Třeba se na jaře nebo za rok pokusíme o postup do I. B třídy. Mančaft na to máme, pomáhají nám i starší kluci, kteří se na to nevykašlali a chodí nám pomáhat, hrají s námi. Jsou to fotbalisti, nebýt jich, tak okresní přebory nejsou. Vedle dobré party máme i dobré podmínky. Bez pana Vápeníka, který pro fotbal žije a dělá tady všechno, by zdejší fotbal neexistoval," konstatoval útočník, jenž ale dokáže zaskočit i na stoperu.

Okresní soutěž považuje za zajímavou soutěž. "Přijde mi to celkem kvalitní, přebor se hodně zvedl a pár mančaftů tam má opravdu šikovné, fotbalové kluky. Až na pár výjimek je soutěž vyrovnaná," řekl postoloprtský odchovanec, jenž po žákovských letech zamířil do divizního Mostu.

"Tam na ty dva tři roky, kdy tam trénoval i Standa Hofmann, vzpomínám rád. Byly určité možnosti se posunout dál, ale trošku jsem to promrhal a fotbal se dostal na druhou kolej. Vrátil jsem se tedy zpátky do Postoloprt. Ve dvaceti jsem byl dva roky v Chlumčanech. Kvůli práci v zahraničí jsem ale musel skončit. Teď jsem ve Výškově, kde šestnáct let už žiju. Fotbalový osud mě zavál sem. Jsem spokojený, je tady dobrá parta lidí, která si sedla po sportovní stránce i lidsky," dodal Pöschl.