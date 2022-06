Nastoupil až do druhého poločasu - a pak dal góly v 54., 56. 73. a 77. minutě. Za 23 minut se mu povedl husarský kousek a pomohl k výhře nad Sokolem Chožov 5:1. "Bez spoluhráčů by to nešlo tak jednoduše, jak se to čte," říká Kanonýr Deníků, jenž začínal v Kryrech.



"Je to nejofenzivnější levý bek v širokém okolí," pyšně podotýká předseda Baníku Jaromír Trávníček.



"Do čeho jsem kopl, to tam spadlo. Jen jsem utekl a dal gól," popisuje snajpr.



A pozor! Po sobotní gól parádě nastoupil v neděli za áčko a v okresním přeboru pomohl dalšími dvěma trefami k výhře 5:2 nad FK Výškov. Zařídil první i poslední gól utkání. "No nádhera, šest gólů za víkend jsem asi ještě nedal, čtyři za zápas jsou mezi dospělými maximum, v mládeži si to už nevybavuji," přiznává bývalý hráč Vroutku, Blatna či Krásného Dvora.



Za béčko už v posledním zápase nepůjde. Baník Buškovice B přitom v neděli hostí Ohře Lišany a v případě výhry mohou slavit postup. Podle Trávníčka by se klub postupu do 3. třídy nebránil. "Za béčko ať si zahrají zase jiní. A áčko má zápasy ještě dva. Chtěl jsem dát za sezonu 15 gólů, teď jich mám 16 v áčku. Tak to třeba zaokrouhlím. Oba naše týmy jsou ve hře o postup, kdyby se to prvně v historii povedlo, byla by to nádhera."



Buškovice mu přirostly k srdci a tuto fotbalovou adresu by neměnil. "Máme tady dobrou partu. A moje fotbalové sny? Hodně kluků tady má malé děti, tak se chceme pokusit založit přípravku," dodává střílející obránce Patrik Werner.