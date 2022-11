"Jsem tady spokojený. Podobně jako v Dobroměřicích je tady skvělá parta lidí, dobří kluci v kabině i trenéři. Ani opravdu nemám touhy někam odcházet. Chceme tady hrát s áčkem i béčkem o postup, kdyby se to povedlo oběma, bylo by to nejlepší. Bylo by fajn hrát trochu výš," uvedl mimo jiné po skončení školy v rozhovoru.

Jaké máte v Černčicích podmínky?

Krásné, hřiště kvalitní, skvělou kantýnu, osvětlení. Nechtěl bych ani nikam jinam, jsem rád, že tady mohu hrát pro zábavu. Já jsem teď na škole, na intru, takže ani moc nestíhám tréninky. V neděli hraje dopoledne béčko, které je pro mě primární, zápas A skupiny třetí třídy v Cítolibech, ale možná půjdu i odpoledne s áčkem, které čekají ve dvě odpoledne Buškovice. To zatím nevím. Uvidíme, kolik se nás sejde.

Sokolu Lipenec jste nasázel za 73 minut šest branek, je to váš rekord?

Myslím, že ano, v dospělých určitě, možná jsem se tomu přiblížil někdy v žácích, ale to už je dlouho, nepamatuji si, ale spíš jsem dal šest gólů poprvé.

Jaký to byl zápas?

Z mé strany asi nejlepší, hrálo se mi dobře, měl jsem i dvě asistence, kluci dobře nahrávali, trenér chválil. Oni hráli celý druhý poločas o deseti, bez vyloučeného, o to to byl pro nás lehčí zápas.

Máte jako útočník nějakou metu, kolik gólů v sezoně chceme dát. Zatím jich máte devět za béčko a čtyři za áčko…

Přesné číslo ne, ale pochopitelně bych dal co nejvíce, ať to tam padá.

Říkal jste, že ideální variantou by byl postup áčka i béčka, co říkáte na hrací model třetí třídy, kdy jdou do bojů o postup ze tří skupin dva nejlepší a jeden třetí celek? Dost fotbalistů ze Žatecka a Lounska to kritizuje…

Mně to naopak přijde jako docela zajímavý model, je o co hrát a je to zase něco nového.