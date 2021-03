„Máme společně s trenéry přípravky Tomášem Prokopem a Vlastíkem Málkem připravené určité scénáře návratu dětí na hřiště. Čekáme, jaké budou vládou stanované podmínky. V omezeném režimu jsme trénovali už na podzim a i pro jaro počítáme po rozvolnění s různými omezeními a pravidly," říká trenér mládeže SK Cítoliby Pavel Zandal.

V Cítolibech jsou raději realisté. „Hladký průběh návratu raději neočekávám. Ale věřím, že se všichni těší, až budou moct společně vyběhnout na hřiště. Věřím, že hlad po fotbale se potom rychle dostaví."

Problémem by podle Zandala mohla být ztráta koncentrace, se kterou půjde ruku v ruce otupění doposud získaných dovedností. „Vždyť jsou děti skoro rok doma! Předpokládám proto chybějící běžný denní řád, který měly zažitý nejenom z fotbalu, ale také ze školy. S lehkou ztrátou koncentrace na tréninku tedy musíme počítat. Děti jsou 6 měsíců bez tréninků i bez možnosti trénovat ve dvojici nebo v malých skupinkách. Proto je možné, že u některých hráčů bude návrat těžší a některé dosud získané dovednosti jim budeme muset více připomenout."

Jak ale z podobné šlamastyky ven? „Ze začátku na to jako trenéři budeme muset klást větší důraz. Společně s trenérským týmem budeme intenzivně pracovat na tom, aby návrat již získaných a pozapomenutých dovedností proběhl co nejlépe."



V Cítolibech zatím pracují jen s přípravkami, do budoucna ale počítají s přihlášením kategorie žáků. „Máme poměrně jasnou představu, jak s pracovat s mládeží. Žákovské kategorie jsou pro nás úkolem číslo jedna. V momentální situaci ale nedokážu o budoucím výhledu říci cokoliv přesnějšího. Rozhodně jde ale o běh na dlouhou trať," ví Zandal.



Ondřej Holl