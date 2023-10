"Tak bylo jich jen deset… Mně jich bylo až líto, ceníme si, že to nezabalili," řekl předseda a vedoucí výškovského mužstva Martin Vápeník s tím, že rozhodně nechce dělat na oslabeného soupeře ramena.

Hostující tým, který je s třemi body v tabulce poslední, vzdoroval více než polovinu poločasu. Avšak v rozmezí 24.a 28. minuty čtyřikrát inkasoval a bylo hotovo. "Dokud jim síly stačily, tak běhali. Po prvních gólech odpadli, z toho úvodu byli vylítaní."

Hned pěti brankami se na vysoké výhře domácích podílel zkušený útočník Robert Schoř, právě on výškovský brankostroj nastartoval.

"V těchto soutěžích je to o tom, jak se sejdete. Kdo vám vypadne pro zranění, kdo pro pracovní povinnosti. My měli taky prvních pět zápasů potíže, lepší to bylo vlastně až na Buškovice. A není to jen o okresním přeboru. Koukněte se třeba do krajské I. B třídy, tam se teď v sobotu zápas Lenešice - Blažim taky nehrál," připomněl Vápeník s tím, že situace je dána dnešní dobou.

V sobotu na jeho tým čeká Holedeč. Tým, který patří do lepší poloviny tabulky. "Tak asi není tajemství, jak byl víkendový zápas v Měcholupech vyhecovaný. Oni budou bez tří potrestaných hráčů, kteří byli v Měcholupech vyloučení. Uvidíme. Budeme bojovat. Asi jako všichni v této soutěži," dodal předseda Výškova, jehož tým je ve vyrovnané tabulce s devíti body desátý.