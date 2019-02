Pražský rodák Patrik Čavoš přišel z juniorky pražské Sparty do českobudějovického Dynama před dvěma roky a hned po svém příchodu se prosadil do základní sestavy. V úvodních utkáních letošního ročníku FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY sice od začátku nenastupoval, v minulém utkání doma proti Hradci Králové přišel do druhé půle za Grajciara a před týdnem v Chrudimi už byl opět v základu.

Patrik Čavoš v zápase Dynama s Jihlavou (2:0) patřil k oporám vítězů. | Foto: Deník/ Jan Škrle

„Patrik Čavoš si svými výkony už v předchozích zápasech nominaci zasloužil a proti Jihlavě potvrdil, že v základu byl po právu,“ vyzdvihl výkon třiadvacetiletého záložníka v nedělním šlágru druhé ligy kouč Dynama David Horejš.



Právě po utkání s Jihlavou odpovídal Patrik Čavoš na dotazy Deníku.

Vyhráli jsme a dle mého soudu jsme byli lepší, takže jsme pochopitelně spokojeni. Na zápas jsme se celý týden pečlivě připravovali, protože jsme věděli, že jde o hodně, že jde vlastně o čelo tabulky. Jsme moc rádi, že jsme utkání zvládli a myslím si, že zcela zaslouženě, že jsme tam vedle těch dvou gólů měli ještě nějaké další šance. Ty jsme sice nevyužili, důležité však jsou ty tři body.Že by Jihlava chtěla hrát jen na obranu, si nemyslím. Řekl bych, že jsme je dobře presovali a nedovolili jsme jim se dostávat na naši polovinu. Jihlava se nedostala do té své kombinační hry, což dle mého názoru bylo naším aktivním pojetím. Hned po ztrátě míče jsme na soupeře okamžitě zatlačili.Sestava se vykrystalizovala den před utkáním na předzápasovém tréninku. Takže těch čtyřiadvacet hodin před zápasem jsme měli jasno.Samozřejmě, že ano. Myslím, že každý hráč chce hrát co nejvíc. Z toho, že jsem se do sestavy zase vrátil, mám i já radost. Musím tu šanci pořádně chytit a odměnit se trenérovi i týmu co nejlepšími výkony.To určitě ne. Bylo to běhavé utkání, soubojové utkání, ale jak už jsem říkal, my na to byli připravení a věděli jsme, do čeho jdeme. Myslím si, že to bylo i poznat. Že každý, kdo byl na stadionu, tak viděl, že každý z nás do toho utkání dal sto procent. Ty tři body byly pro nás odměnou.Do konce sezony sice ještě chybí spousta zápasů, my ale věděli, že střetnutí s Jihlavou nám ukáže, na čem jsme.Řekl bych, že ano, že ten zápas toho ukázal hodně. Že máme na to, hrát nahoře.To máte pravdu a i trenéři nás na to upozorňovali. Ale já si myslím, že kádr tady je jiný, že tu jsou nabuzení hráči a že i když se nám v Chrudimi tři body získat nepovedlo, že jsme teď výhrou s Jihlavou zařídili, že nepovedený loňský podzim se opakovat nebude.Každý by si chtěl ligu zahrát a my nejsme jiní. Jsme rádi, že je to vidět i na hřišti.Rozhodně. Na Jihlavu už přišly přes dva tisíce lidí a hlavní je, že nás i podporují. Když se nám něco povede a slyšíme, jak stadion zahučí, nabudí nás to ještě víc.Čeká nás tam těžký zápas, protože Varnsdorf moc gólů sice nedává, ale skoro žádné nedostává. A má jen o tři body méně než my, takže nás tam čeká strašně těžké utkání. Ale my se na něj připravíme a věřím, že když budeme hrát tak, jako jsme hráli proti Jihlavě, s chutí a aktivně, že i ve Varnsdorfu vyhrajeme.