Jméno Fun Din Dung, jak se jmenoval hrdina ze seriálu Okresní přebor, občas zaslechne. A jak sám říká, většinou to není nic moc. „S narážkami se potkávám docela často. A abych řekl pravdu, moc rád to nemám, je to spíš v negativní rovině. Když mi tak řekne nějaký můj kamarád, tak to beru, třeba se i zasměju. Ale od cizích lidí je mi to nepříjemné,“ přiznává vysokoškolák.

„Ve fotbale se mi to v podstatě stalo jen jednou, šlo o jednoho člověka. Ale v běžném životě dost často,“ vykládá Tomáš a přidává konkrétní příklad.

„Není to dlouho, co jsem byl na brigádě obsluhovat studenty na jejich koloně v tanečních a když jsem prošel, tak tam měl jeden z těch kluků nějaké řeči právě ve stylu „Fun Din Dung“. Ozval jsem se, protože mi to bylo nepříjemné,“ líčí. „On se začal vymlouvat, což je běžné. Většinou jsou to lidé ve skupině, kteří se chtějí z nějakého důvodu ukázat před svými kamarády, jací jsou frajeři. Neuvědomí si, že pro jiné to nemusí být taková sranda,“ vysvětluje.

Raději než za seriálovou postavu je sám za sebe. Na hřišti to studentovi oboru Mezinárodní rozvojová studia na Přírodovědecké fakultě olomoucké univerzity jde více než slušně. Za béčko Nových Sadů dal ve 12 podzimních zápasech šest gólů a přispěl ke třetímu místu v I. A třídě.

„Začali jsme špatně prohráli jsme zápasy se soupeři, se kterými jsme prohrát neměli. Pak už to ale bylo lepší. Chytili jsme se, začali vyhrávat. V béčku máme tým, který je poskládaný z mladých kluků a pak ze starších, kteří hrávali za áčko před několika lety. Znají se spoustu let, ale není problém zapadnout. Jsou tam super kluci,“ popisuje Tomáš Nguyen.

Dvakrát si na podzim zahrál i za A-tým v divizi. „Chtěl bych se v áčku víc prosadit a dostat se třeba i někam výš, ale uvidíme, jak to půjde. Rozvrh ve škole mi teď moc neladil s tréninky, doufám, že v dalším semestru to bude lepší,“ doplnil jednadvacetiletý fotbalista, který si v dorostu vyzkoušel i dres Prostějova. „Jako malý jsem hrozně chtěl hrát fotbal, ale nevěděl jsem ani kde. Kamarád mě vytáhl na Nové Sady. Na konci dorostu se mi ozval Petar Aleksijevič, jestli bych Prostějovu nepomohl. Udrželi jsme se, ale do mužů jsem se zase vrátil na Nové Sady,“ prozradil Nguyen.

