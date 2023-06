O ženském fotbale se píše ledacos. Jak to vypadá, když je základem rodinných vztahů? Podívejte se na třetí díl pořadu Holky to umí taky. Uvidíte, jak trénují teenagerky a dočkáte se zpovědi brankářky české reprezentace.

Holky to umí taky 3 | Video: Deník/František Bílek

V nejnovější epizodě se podíváte za dvojčaty Kotulovými do Mostu nebo za Klárou Červenou a jejím manželem Jaroslavem, oba hrají shodně třetí ligu, i když pochopitelně za jiné týmy.

Novinkou je formát pořadu: moderátor František Bílek doposud uváděl „Holky“ sám, nyní se mu ale dostalo vydatné pomoci v podobě nové kolegyně Aleny Hedvikové.

„Říkali jsme si, že by ženský prvek mohl osvěžit vstupy mezi jednotlivými příspěvky. Myslím, že se to povedlo," řekl uznale Bílek.

Hedviková si vzala do parády dvojčata Renátu a Natálii Kotulovy z Mostu. Dozvěděla se řadu zajímavostí, například to, že obě zkusily štěstí v pražské Spartě, kam by se v budoucnu rády vrátily. „Moje ségra je lepší,“ překvapilo upřímností jedno z dvojčat, zatímco to druhé souhlasně přikyvovalo.

O dívčí složce klubu Baník Most-Souš promluví její šéf Karel Giampaoli. „Holkám říkám Kelišky, protože pořád kecají," přiznal.

Víc gólů než manžel

Nevšední přiznání učinila také Klára Červená, fotbalistka Sokola Chyše, která má za manžela fotbalistu třetiligových Karlových Varů. „Spoluhráči se mu smějí, protože jsem v sezoně dala víc gólů než on.“

Jaroslav, její životní partner, kontroval: „Měla by přidat, na hřišti je líná."

Jiří Kofr, trenér mužů SK Lubenec, s nimiž Klára trénuje, kladně odpověděl na dotaz, který zkoumal, jestli by tato šikovná fotbalistka, i když poněkud líná, měla místo v základní sestavě jeho týmu. O Červené promluvili i její spoluhráči z Lubence.

V dotazníku odpovídala na zvídavé otázky brankářka Slavie Praha a reprezentace Olivie Lukášová. Dozvíte se i to, jestli jí už nějaký fanoušek pozval na rande.

Kam se máme za dívčím a ženským fotbalem vypravit příště? Své zajímavé náměty posílejte na e-mail frantisek.bilek@denik.cz