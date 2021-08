VIDEO: Kopni to jako Schick. Spoluhráči českého střelce si střihli challenge

/VIDEO/ Napálit fotbalový míč z půlky hřiště do brány jako Patrik Schick na Euru? To byla výzva pro tři spoluhráče českého útočníka z Bayeru Leverkusen. Povedlo se to někomu?

Patrik Schick v utkání se Skotskem. | Foto: ČTK

Florian Wirtz, Moussa Diaby a Mitchel Bakker se na červencovém soustředění bundesligového klubu v Zell am See rozhodli, že se pokusí napodobit gólovou parádu Patricka Schicka z utkání mistrovství Evropy proti Skotsku. Vytáhlý útočník tehdy poslal levačkou míč do brány z téměř 50 metrů, což je nejdelší vzdálenost, ze které v historii evropských šampionátů padl gól. Zdroj: Youtube Z tria Schickových spoluhráčů se to nakonec povedlo jen Bakkerovi. Nizozemský obránce se posledním pokusem trefil dokonce z vlastní poloviny a trumfnul tak českého útočníka. Do kamery pak poslal Schickovi, který byl na dovolené, pozdrav.