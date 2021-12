Do dění v houslickém fotbale zasáhne ve třetím díle faktor, který naprosto překope herní morálku tamních hráčů. Nepřekopal však zájem diváků, kteří i tuto epizodu ocenili nadprůměrným hodnocením.

Úspěšný nábor: Z lyží k fotbalu. Jak na Šumavě zlanařili olympijského medailistu

O čem byl třetí díl? Ve Slavoji mají velký problém – ženskou.

Copak o to, skalní fanynka se vždycky hodí. Zvláště když podle slov předsedy "kluci na tréninku najednou makají jako diví". Jenže v zápase místo plnění svých povinností soustředí svou pozornost na přednosti krásné Ilonky.

Hodnocení epizody Fanynka

82 % podle CSFD.cz

Vedení klubu se musí nutně začít zabývat tím, jak tenhle problém vyřešit. "Ta ženská bude náš hrob," varuje hrající kouč Jirka Luňák. Pak dostane kardinální nápad - fanynka přestane tým zajímat, pokud si najde přítele. Slušně řečeno.

O humojné… tedy pardon… humorné situace každopádně nebyla nouze.

Pět nejlepších hlášek podle Deníku

"Hele, hele, hele… Jdi do ní."

"Co, jako myslíš, že by mi půjčila drobný?"

"Proč na mě tak zíráte?"

"Já nezírám, já kontempluju."

"Máš pěknou šálu."

"V barvách klubu."

"No teda, my máme červenou a bílou."

"Ale na tý pozvánce byla růžová."

"To zas Ludvovi vybledl inkoust v tiskárně."

"Luňák? To je absolutně jinej vzorek pro výzkum. Čistej fanatismus. To já nedělám."

"Pochopila mě úplně celýho. Vzala mě tak jako mezi sebe. Změnil jsem se. Už jsem osm hodin nehrál automaty."

"Nekecej, ty vole, to máš osobák."

Luňákův proslov a příchod fanynky:

