Drobný při hlasování získal 39 hlasů, o jedenáct víc než jeho protikandidát Aleš Jindra. Zvolen byl hned v prvním kole, stačila mu prostá většina hlasů.

„Chtěl bych poděkovat, a doufám, že nebudete litovat, že jste dali hlasy mně. Věřím, že se mi podaří dva tábory, které tu jsou, sjednotit,“ uvedl krátce po svém zvolení Martin Drobný, který je momentálně vedoucím úseku TOP soutěží fotbalové asociace FAČR.

Jeho protikandidátem byl bývalý ligový fotbalista a později trenér Aleš Jindra, který prošel alespoň do výkonného výboru. Společně se svými stoupenci Václavem Uzlíkem a Václavem Mrázkem, kluby si zvolily také Štěpána Havránka, mládežnického kouče Viktorie Plzeň.

Za okresní svazy prošli Zdeněk Bárta, Aleš Dokoupil, Milan Froněk a Stanislav Kocour.

Vítězem se však stal letitý funkcionář Martin Drobný, jenž začínal v roce 1998 jako předseda STK ještě v západočeském svazu. Po rozdělení krajů přešel do výkonného výboru Plzeňského kraje, v němž je dodnes.

„Samozřejmě, že si mě lidi navždycky budou spojovat s tím, že jsem ve fotbale působil, když tady byl předseda Roman Berbr. To je jasné, s tím počítám a je to logické. To je jedna strana mince, ale druhá strana je ta, že já jsem vždycky dělal organizace soutěží. A myslím, že tam nikdy nevznikl zásadní problém,“ uvedl Martin Drobný v rozhovoru pro Deník před volbou.

Zaměřit se bude chtít především na zatraktivnění mládežnických soutěží.