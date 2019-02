Prolomit pevnou obrannou linii není snadný úkol. Už ve středověku k tomu tehdejší válečníci potřebovali beranidla, věže nebo katapulty, přesto neměli úspěch zaručený. Fotbalisté Zbrojovky si musejí poradit bez obléhacích strojů. Mají jen taktiku, rychlost, individuální schopnosti. A proti pevným defenzivním valům týmů FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY dobývají bezúčelně.

12. kolo Fortuna národní ligy mezi Zbrojovkou Brno a Baníkem Sokolov. | Foto: Deník / Attila Racek

V posledních dvou domácích duelech brněnští fotbalisté pokaždé narazili na neprostupnou hráz. Branku nevstřelili Varnsdorfu ani Sokolovu, oba duely skončily bezbrankovou remízou. „Soupeři byli podobní, Sokolov možná o něco víc fotbalový, i když jeho hráči taky kopali všechno nahoru, nechtěli hrát, zdržovali. Ale to je jedno, takový soupeř bude skoro každý. Věděli jsme, jaký zápas nás čeká. Musíme se s tím vypořádat a vyhrávat 2:0 nebo 3:0,“ měl jasno brněnský záložník Jan Sedlák.

Zbrojovka sice ofenzivě dominovala, do pokutového území mířil jeden balon za druhým, jenže ani jeden pokus se neujal. „Viděli jste sami, dobýváme a nic nám nepadne. Hosté hrají ze zabezpečené obrany, přesto jsme kolikrát měli tlak, že jsme je zavřeli, ale nemáme tolik šancí. Nemůžeme to protrhnout,“ klopil zrak brněnský útočník Antonín Růsek, jehož dvě slibné hlavičky v sokolovské síti neskončily.

Od začátku sezony je jasné, že se většina týmů, zvlášť na brněnském hřišti, proti loňskému účastníkovi nejvyšší soutěže zatáhne. Brněnští trenéři Roman Pivarník a po něm Pavel Šustr v týdnu chystají hráče především po taktické stránce, aby urputnou obranu překonali.

Závěr podzimu Zbrojovky 13. kolo

Sobota 27. října, 17.15 hodin: Hradec Králové – Zbrojovka Brno (ČT sport)

14. kolo

Neděle 4. listopadu, 18.00: Zbrojovka Brno – Vítkovice

15. kolo

Sobota 10. listopadu, 10.15: Třinec – Zbrojovka Brno

16. kolo

Neděle 25. listopadu, 18.00: Zbrojovka Brno – Vlašim

Jenže zatímco Táborsku dala Zbrojovka čtyři góly a Chrudimi tři, v poslední čtyřech kolech skórovala jen dvakrát. „Proti Sokolovu jsme se v určitých fázích hry rychlou kombinací dostávali do přečíslení, následoval centr nebo průniková přihrávka do vápna a šancí jsme si vytvořili dost. Jenže ve finální fázi nám chyběl důraz, víc hráčů musí jít do zakončení, s tím spokojený nejsem,“ zlobil se brněnský trenér Šustr.

Na rozehrávku, způsob založení útoku a rychlý přechod do ofenzivy se s mužstvem zaměřoval i v reprezentační přestávce. „Kluci zápas odpracují, nikdo se na nic nevykašle, dopředu dozadu jezdí nadoraz, ale je tam patrná nervozita, chybí lehkost. Zápasy rozhodují detaily. Možná musíme ještě zlepšit pohyb, náběhy do vápna, kombinaci. Dostat se do hry, kdy nás soupeř nebude stíhat,“ uvažoval Šustr.

V závěru duelu se Sokolovem už brněnští hráči postrádali rozvahu, na hřišti navíc scházel kvůli potížím s achilovkou kapitán Lukáš Magera. „Chybělo nám víc klidu na balonu, ještě ho podržet, otočit stranu. Něco jsme hráli moc zbrkle, něco zbytečně rychle nahoru,“ všiml si středopolař Sedlák.

Ve druhé půli se poprvé na delší úsek po zranění objevil na trávníku nigerijský expres Musefiu Ashiru, který umí defenzivu soupeřů rozhýbat. „Olin má něco, co naši hráči nemají, fantastickou dynamiku, práci s míčem. Do budoucna může být ten hráč, který právě v těchto zápasech pomůže. Taky mu však víc vyhovuje, když se soupeř trošku otevře,“ sdělil Šustr.