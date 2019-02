Byla to krádež, nebo snad ne? Tahle historka mezi fotbalisty dočista zlidověla. V hlavní roli figuruje Tomáš Řepka. Dříč, ovšem zároveň velký rebel. Jednoho dne se rozhodl, že místo do banky zaskočí pro peníze z kasy ve sparťanské kabině.

Tomáš Řepka. | Foto: ČTK/Peška Stanislav

Čtyři sta tisíc korun. Tolik se nacházelo v pokladničce, jíž Řepka velel a která se po jeho konci na Letné v roce 2011 ztratila.

Z nerozlučného partnerství a ikonického zbožňování fanoušků se Řepka stal ze dne na den psancem. Ať už kvůli aféře s kasou nebo jeho několika dalším extempore, které popsal ve svých knihách.

V té s názvem Neuhýbám se vrátil rovněž k tématu zpronevěry.

S informací prý přišel klubový boss Daniel Křetinský, který údajně stál za jeho koncem v klubu.

„Já vedl kasu a z kluků neměl nikdo přehled, kolik v ní je. Když jsme šli na nějakou oslavu, občas to dopadlo tak, že jsme to rozjeli víc, a já to musel doplatit ze svýho. Samozřejmě jsem si to pak z kasy vzal zpátky,“ vysvětluje v knize.

Ale ani tato historka není tou jedinou, která se k tomuto případu váže.

Řepka totiž své výpovědi často měnil a sám se stavěl do pozice, zda se mu dá věřit. V publikaci Děkuju zase naznačil, že uplatil soupeře, aby Sparta vybojovala titul.

„Měli jsme před sebou poslední kolo a chybělo nám k titulu pár bodů. Potřebovali jsme, aby ten klub, co hrál proti tomu, který nám tlačil na záda, opravdu zamakal, a my tak měli snazší cestu k titulu. Ta motivace se dělá různě a za peníze se dají pořídit různé motivační momenty,“ vysvětloval.

Tak či tak, bývalý stoper je u fotbalové veřejnosti zapsán jako padouch. „Hlídej peníze, ať ti nemusíme říkat Řepko,“ traduje se ve vesnických klubech.

Ale zpátky ke Spartě. Současný pokladník, brankář David Bičík, má klid. Cizinci na tradici s příspěvky nejsou zvyklí.

„V zahraničí to není, maximálně přinesete do kabiny nějaké občerstvení,“ říká bývalý olomoucký hráč David Kobylík, který kopal ve Francii, Německu, Polsku nebo na Kypru.

Mimochodem - v Sigmě prý kdysi šly peníze z kasy i na striptérky…