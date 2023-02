„V domácím zápase s Teplicemi teď musíme vyhrát, je to pro nás důležité utkání. Chceme navázat na to, co se povedlo v Ostravě a poučit se z toho, co nebylo dobře proti Spartě. Hrajeme doma a hráči jsou připraveni na to, co nás bude proti Teplicím čekat,“ hlásí jablonecký kouč David Horejš. Jeho tým před týdnem nestačil na Letné na Spartu, s favoritem prohrál jasně 0:3.