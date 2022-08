V prvním poločase sledovaly přes tři tisícovky diváků poměrně nudný fotbal. Označení kopaná by bylo přesnější, do vzduchu se totiž snesla celá řada nakopnutých míčů, o které fotbalisté obou týmů sváděly srdnaté souboje. Co se šancí týče, bylo jich pomálu, pokud se vůbec pokusy Gninga na straně Teplic a Pražana Bartka šancemi nazvat dají.

„Na hřišti běhalo pětadvacet alibistů. Byl to zbytečný poločas. Na domácích ležela tíha utkání, my také nehráli dobře. O fotbal se ale mluvit nedá," popsal průběh úvodní pětačtyřicetiminutovky trenér Bohemians Jaroslav Veselý.

To po obrátce už byl průběh hry daleko zajímavější. Skláři nejprve znovu demonstrovali, jak mají křehkou obranu, přestože její složení se oproti předchozím duelům změnilo a i její výkon šel nahoru. Nejprve Květ po chybě defenzivy Severočechů střílel do tyče, o chvíli později pak dal gól Hronek. V obou případech ale sudí viděli přestupky klokanů proti pravidlům.

Následovala nepěkná podívaná, během níž sudí Batík rozdal několik žlutých a dokonce i jednu červenou kartu – viděl ji hostující Květ. Domácí se ale vůbec nedokázali dostat do tempa, natož aby si vytvářeli brankové příležitosti. Po druhé žluté kartě se navíc poroučel ze hřiště Mareček. Na šance a zaváhání teplické obrany trpělivě čekající Bohemians se záhy dočkali, v sezoně už několikátou nedůslednost sklářů při defenzivních standardních situacích potrestal Křapka.

„Obrannou fázi jsme zlepšili, docela nám fungovala. Pomohl Hybš v sestavě. Bohužel jsme si nic v útoku nevytvořili, nic jsme v něm nepředvedli, ani v záloze. Bylo to jen o tom, jestli dostaneme gól. Jedna standardka nás ale stála lepší výsledek, prohrála nám zápas. Měli jsme to dohrát na nula nula. Musím uznat, že Bohemka má dobré standardky, parádní auty. My nemáme vzadu žádné věže, bráníme urputně. Je to škoda," štvala prohra 0:1 trenéra Teplic Jiřího Jarošíka.

„Cítili jsme po obrátce, že můžeme vyhrát. Byl to asi zatím náš nejhorší zápas, ale bereme tři body. Prý jsme první, ale ještě není dohrané kolo. Radši bych o tom po třech kolech mluvit nechtěl. Po třech kolech se nemůžeme ukájet," měl radost z tříbodového zisku Veselý, ale hlavou nelítal v oblacích.

Žlutomodří, jak už zaznělo, směrem dopředu zklamali. „Čekám víc od starších hráčů, ti musí kormidlovat tu naši loď. Od mladých taková očekávání mít nemůžu. Byli jsme jaloví, kazili jsme i jednoduché přihrávky. Nabízí se posílení mužstva. Stále máme problém vzadu, potřebovali bychom získat hráče dozadu," přiznal Jarošík. „Je zarážející, že nás nenastartoval úspěch proti Plzni," dodal.

FK Teplice - Bohemians Praha 1905 0:1 (0:0). Branka: 85. Křapka. Rozhodčí: Batík - Horák, Dohnálek - Kocourek (video). ŽK: Mareček, Hyčka, Vondrášek, Hybš - Bartek, Köstl, Hronek, Valeš, Miller (trenér brankářů), Koubek (vedoucí týmu). ČK: 83. Mareček - 56. Květ. Diváci: 3634.