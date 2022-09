Že by Teplice konečně našly cizince, který naváže na slávu Džeka, Litsingiho, Mahmutoviće nebo Ljevakoviće? Mimochodem právě Admir Ljevaković před výkopem duelu s Letenskými vstoupil slavnostně do Síně slávy FK Teplice, poté z tribuny sledoval, jak Abdallah Gning, posila žlutomodrých z Vlašimi, opět předvádí výborný výkon.

Jiří Jarošík o Gningovi, který dal už čtyři ligové branky

Dává naše důležité góly, jsem rád, že se nám ho podařilo udělat. Chvíli to vypadalo, že se to nepovede, to jsem byl smutný. Jaký je? Skromný a tichý, což je možná tím, že se pomalu začleňuje do týmu. Ale mluví za něj jeho skvělá hra. Nikdo z nás nečekal, že bude tak dobrý. Umí podržet balón, má výtečný výskok. Nerozčiluje se ani po faulu, soustředí se na hru. Možná je trošku jako Schick, dozadu tolik nechodí. Ale to mi nevadí, jeho síla je směrem dopředu, například umí v průběhu zápasu předvést něco nepředvídatelného. Není to klasická devítka. Další kluci musí máknout za něj, on jim to pak vynahradí. Skvěle se porval s přechodem z druhé do první ligy. Je tam jen trošku komunikační bariéra, protože neumí tolik anglicky. Snažím se s ním mluvit, někdy mu kreslím pokyny na tabuli. Občas si vezmeme Dramého, který mluví francouzsky, tak nám pomáhá. Dostává lekce češtiny jako ostatní cizinci, kteří musí umět třeba třicet základních českých fotbalových slov. Své výkony musí dál potvrzovat Když bude mít dobrý půlrok nebo rok, tak jeho cena poletí nahoru. Pak se můžeme bavit dál. Teď si musí udržet svou laťku.

Senegalec, který stál Teplické podle zákulisních informací Deníku mezi třemi až čtyřmi miliony korun, byl jasně nejlepším hráčem ve žlutém dresu. Ve 42. minutě po přiťuknutí Fily mířil hlavičkou přesně, brankář Kovář, nová akvizice Sparty z Manchesteru United, byl bez šance.

To už Sparta na slušně zaplněných Stínadlech vedla 2:0, přesně pálil Jankto, po rohu se prosadil i Čvančara. Hosté byli na dobré cestě za třemi body, kontaktní branka ale dala Teplicím naději do druhé půle. „Ten gól do šatny nám pomohl. Na začátku tam byl respekt, kluci po vstřeleném gólu zjistili, že to jde," uznal trenér Teplic Jiří Jarošík.

Domácí byli po obrátce aktivní, Kovář ale působil jistě a jejich střely spolehlivě likvidoval. Rudí mohli několikrát duel rozhodnout, ve finální části ale pokaždé selhali, navíc proti nim stál dobře chytající Mucha.

Když pak sedm minut před koncem Kovář udělal chybu v rozehrávce a Höjerovi utekl míč, Gning tvrdou a přesnou střelou k tyči rozjásal teplické příznivce. „Moje naivita. Blížil se konec, měl jsem míč podržet a ne rychle rozehrávat. Beru to na sebe a omlouvám se," sypal si debutant v brance Pražanů popel na hlavu.

„Ve druhé půli jsme měli šance, mohli jsme zápas rozhodnout, ale nic jsme nedali. Chybí nám kvalita v poslední třetině hřiště," vystihl sparťanské trable Brian Priske.

Na straně Teplic vládla pochopitelně spokojenost. „Možná že jsme byli ve druhém poločase lepší, víc jsme se tlačili dopředu, byli jsme přímočaří. Byla by pohádka zápas otočit, ale Sparta měla ještě na konci šance. Bod je spravedlivý," bral Jarošík plichtu. „Cením si u hráčů, že podruhé za sebou skoro otočili zápas," dodal.

FK Teplice - Sparta Praha 2:2 (1:2). Branky: 42. a 83. Gning - 16. Jankto, 40. Čvančara. Rozhodčí: Zelinka - Paták, Caletka - Franěk (video). ŽK: Jukl - Kovář, Jankto. Diváci: 10 555. Teplice: Mucha - Vondrášek, Knapík, Hybš - Hyčka, Kučera, Jukl (73. Dramé), Urbanec (73. Shejbal) - Trubač - Gning (90.+2 Kodad), Fila (61. Žák). Trenér: Jarošík. Sparta: Kovář - Mejdr, Sörensen, Zelený, Höjer - Jankto (76. Karabec), Pavelka, Sadílek, Daněk - Čvančara, Kuchta (68. Wiesner). Trenér: Priske.