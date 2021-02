Trenér Teplic Radim Kučera udělal oproti minulému duelu v Českých Budějovicích v sestavě několik změn. Na trávníku to bylo znát, "žlutomodří" byli lepší, dravější, rychlejší na balonu. A po zásluze o poločase o dvě branky vedli, a to ještě nastřelili tyč. Nejprve se prosadil poprvé v dresu Severočechů Martin Macej, když zakončil pohlednou akci, poté se parádní ránou z dálky prezentoval Jakub Mareš, možná nejlepší hráč domácích v první půli.

Po obrátce výkon kapitána svěřenců kouče Kučery šel dolů, to stejné se dá říct i o dalších fotbalistech v žluto-modré kombinaci. V 67. minutě se Karvinští dostali na dostřel díky Hercovi, vyrovnání se pak dočkali devět minut před koncem, skóroval Tavares. Velký díl viny na gólu má brankář Tomáš Grigar, kterému míč propadl za sebe.



Otřesené Teplice se už nezmohly na závěrečný tlak, se svým soupeřem se rozešly smírně 2:2.

Potvrdila se tak známá teorie trenéra Josefa Csaplára, mimochodem bývalého hráče Teplic, která říká, že poločasový náskok 2:0 je nevyzpytatelný.

Hlasy po utkání:

Radim Kučera (trenér Teplic): "Před zápasem jsme byli překvapeni, kolik soupeř udělal změn v sestavě. Přesto jsme první poločas zvládli, navíc i nastřelili tyč, vše se vyvíjelo podle našeho přání. Škoda, že nemohl pokračovat v utkání Macej. Měl nakopnuté lýtko, hrozilo vážnější zranění, musel střídat. O přestávce jsme hráče nabádali ke stálé aktivitě, chtěli jsme vstřelit třetí gól. Ale za stavu 2:1 začalo trápení, hráči ztratili sebevědomí. O ty góly jsme si koledovali. Oba přišly po stejné chybě, byli jsme pasivní. Za tři zápasy jsme inkasovali devět branek, to je opravdu hodně. Znovu se nedařilo ani Tomáši Grigarovi, který před týdnem chyboval u gólu a dnes znovu. V týdnu jsme řešili, zda neudělat změnu, teď se k tomu možná vrátíme."'



Petr Mašlej (asistent trenéra Karviné): "Vstup do utkání se nám vůbec nepovedl. Nevyrovnali jsme se soupeři v agresivitě, Teplice měly větší tah na branku a z nás to spadlo až po druhé brance domácích. Pak jsme si konečně začali vytvářet šance. Po přestávce jsme byli dominantní na míči a zaslouženě vyrovnali. Asi jsme znovu potřebovali silný impuls k tomu, abychom s výsledkem něco udělali. Měli jsme v plánu se dostávat za obranu po stranách, což se nakonec podařilo u obou vstřelených branek. S hlavním trenérem jsme i při jeho absenci na dálku komunikovali, ale chyběl nám."



FK Teplice - MFK Karviná 2:2 (2:0)

Branky: 20. Macej, 35. Mareš - 67. Herc, 81. Tavares. Rozhodčí: Lerch - Hock, Antoníček - Petřík (video). ŽK: Qose, Dramé (oba Karviná). Bez diváků.

Teplice: Grigar - Vondrášek, Gabriel, Mazuch, Hyčka - Jukl, T. Kučera (79. Mareček) - Macej (46. Černý), Trubač (73. Žitný), Moulis - Mareš (79. Řezníček). Trenér: R. Kučera.

Karviná: Ciupa - Jursa, Santos, Dramé, Kokovas (46. Bartošák) - Mangabeira (46. Herc) - Čmelík, Qose, Smrž (73. Tavares), Mikuš (46. Haša) - Ostrák (90.+2 Šindelář). Trenér: Mašlej.