Dlouhou dobu to na teplických Stínadlech byl nezáživný zápas, eufemisticky řečeno. Ten, kdo ho sledoval, se prvních 40 minut nudil jako v kině na špatném sovětském filmu. Kdo ví, jestli si populární herec Marek Taclík, velký fanoušek „žlutomodrých", sundal brýle proto, že se mu s respirátorem na dýchacích cestách mlžily, nebo aby raději slabou produkci obou jedenáctek neviděl… Nasadil si je až o půli, kdy se na chvíli vytratil z hlediště.

Za řeč stojí pouze hlavička Šimona Gabriela, kterou gólman „klokanů" vytáhl mimo nebezpečí, Kodadův pokus a Hronkovo nepřesné zakončení ve vyložené pozici před Čtvrtečkou. To vše se přihodilo v úseku několika málo minut v samém závěru prvního poločasu. Bez něj by se dění na trávníku dalo nazvat pokusem o vraždu krásné hry zvané fotbal.

„Bylo to hodně bojovné. Vypadla nám osa týmu Mazuch - Fortelný - Mareš. Měli jsme z toho obavy, ale věřil jsem, že je zastoupí ostatní hráči. Nebyl to krásný fotbal, ale hráči dřeli," našel trenér Teplice Radim Kučera pozitiva. „Byl to oboustranně nevýrazný poločas," doplnil ho jeho trenérský kolega z hostující střídačky Luděk Klusáček.

Druhá pětačtyřicetiminutovka nebyla na znovu těžkém teplickém terénu o moc lepší, šancí ale přesto mnoho nebylo. První příležitost ke skórování měl Pulkrab, po brejku Bohemians ale domácí branku přestřelil. Aktivnější Pražané se dočkali v 65. minutě, kdy na rohový kop Vaníčka vyskočil na zadní tyči nejvýše Pulkrab - 0:1.



„Sklářům" pomohla střídání, jejich hra byla živější. Přesto ale dlouho nenacházeli recept na překonání pozorné obrany „klokanů". A když už se Žitný přeci jen zjevil sám před Bačkovským, v rozhodujícím momentu uklouzl.



Osm minut před koncem se prosmýkl po pravé straně hřiště Vukadin Vukadinović, který nebyl na hřišti ani minutu, přesný centr posadil na hlavu Kodada, jenž do míče trkl přesně - 1:1. „Jsem rád, že jsme nakonec urvali alespoň bod. Bylo to silou vůle. Po tom průběhu zápasu ho bereme. Remíza je asi spravedlivá, odpovídá průběhu zápasu," ocenil Kučera vybojovanou plichtu. „Jen mě mrzí, že jsme se znovu nevyvarovali slabším úsekům ve hře. Na začátku jsem z kluků cítil, že si věří, v utkání ale měli momenty, kdy hráli alibisticky. Možná je to změnami v sestavě, možná naší pozicí, možná tím, že máme omlazený kádr. Aspektů je víc," přidal.



„My dva body ztratili. Inkasovali jsme po nákopu Teplic. Je to velká škoda, protože na začátku druhého poločasu jsme měli několik šancí a zaslouženě vedli. Bohužel jsme náskok neudrželi," jel Klusáček ze Stínadel zklamaný.

FK Teplice - Bohemians Praha 1905 1:1 (0:0)

Branky: 82. Kodad - 65. Pulkrab. Rozhodčí: Orel - Nádvorník, Caletka - Petřík (video). ŽK: Pulkrab (Bohemians). Bez diváků.

Teplice: Čtvrtečka - Vondrášek (68. Hyčka), Gabriel, Kňapík, Droehnle - Kodad, Jukl, T. Kučera (80. Trubač), Moulis - Žitný (81. Vukadinovič) - Řezníček (68. Macej). Trenér: R. Kučera.

Bohemians: Bačkovský - Dostál, Köstl, Bederka, Bartek - Hronek (89. Kosek), Ljovin, Květ (90. Keita), Schumacher (60. Vaníček) - Necid (46. Pulkrab), Puškáč (81. Jindřišek). Trenér: Klusáček.