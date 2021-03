"Bod z Ostravy musíme brát. Škoda, že nejsou tři, měli jsme to dobře rozehrané," říkal po zápase Pavel Moulis, autor teplické branky.

Baník začal aktivně a už na konci první pětiminutovky mohl vést. To by však evidentně trochu zaskočený Zajíc po přesném Fillově centru ze strany z malého vápna nesměl přestřelit.

Hra se pak srovnala opticky i na šance poté, co se ve 21. minutě po teplickém brejku dostal za obranu Moulis. Obešel i Laštůvku, ale zakončení do prázdné branky mu čistým skluzem zmařil Fillo.

Po zajímavé dvacetiminutovce se utkání změnilo spíše v boj, v němž příliš místa pro fotbal nebylo. Jednu z mála možností měli Ostravané zásluhou přesného centru Buchty z pravé strany, ale Zajíc ani ve druhé situaci nedokázal hlavou míč umístit mezi tyče.

Se zhoršujícím se terénem byl neurovnaný charakter zápasu ještě výraznější. Vzruch do zápasu vnášely téměř výhradně jen standardní situace a nákopy do vápna. Po jednom z nich v 63. minutě ukázal sudí Ginzel po srážce několika hráčů v teplickém vápně na penaltový bod, ale po poradě s videorozhodčím pokutový kop pro Ostravu odvolal.

"Na to ani nebyl potřeba VAR, to bylo evidentní," glosoval inkriminovaný okamžik trenér Teplic Radim Kučera.

Chvíli nato udeřili Severočeši. Ostravský Jánoš v 69. minutě zariskoval v rozehrávce, kterou mu hosté vystihli a po Marešově rychlé kolmici za obranu Moulis levačkou jistě obstřelil Laštůvku.



Teprve poté se Ostrava probrala a Zajíc mohl rychle vyrovnat. Sám před brankářem ale Čtvrtečku neprostřelil a Juroškovu dorážku před čarou vyhlavičkoval Vondrášek.



Z územní převahy v závěru rezultoval další sporný moment v hostujícím vápně. Zákrok Maceje na Jurošku tentokrát sudí po poradě s videorozhodčím a přezkoumání situace u monitoru posoudil jako faul a Stronati v 87. minutě levačkou bezpečně zavěsil.



Baník v nastavení ještě mohutně tlačil a zahnal soupeře až do šestnáctky, ale na remíze se už nic nezměnilo. Tepličtí bodovali s Ostravou v lize počtvrté za sebou.

„Bohužel jsme nezachovali chladnější hlavu ve vápně, každý mikrokontakt se teď řeší VARem. Je to divné, ale bylo to vyhodnocené jako penalta. Škoda, že jsme to nedotáhli do bodového zisku. Ale bod z Baníku bereme," zhodnotil Kučera.

Po zápase vedení FCB odvolalo stávajícího trenéra Luboše Kozla.

FC Baník Ostrava – FK Teplice 1:1 (0:0)

Branky: 87. Stronati (PK) - 69. Moulis. Rozhodčí: Ginzel – Flimmel, Dohnálek. ŽK: Kučera, Mazuch, Fortelný, Moulis (všichni Teplice). Bez diváků.

Baník Ostrava: Laštůvka – Fillo, Svozil, Stronati, Ndefe (80. Pokorný) – Buchta (38. Sor), Jánoš, Tetour, Holzer (46. Juroška) – Šašinka (80. Mena), Zajíc. Trenér: Kozel.

Teplice: Čtvrtečka – Vondrášek, Gabriel, Mazuch, Černý – Jukl, Fortelný (78. Knapík), Macej (90+2. Hyčka), Kučera (88. Trubač), Moulis (78. Radosta) – Mareš. Trenér: Kučera.