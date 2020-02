"Příprava se blíží naším představám. Rozdělil bych ji do tří, čtyř fází. První byla taková individuální, tréninkové plány, pak čtrnáct dní intenzity tady na hřišti, kde jsme se zaměřily na sílu a rychlost a poslední herní fáze byla na Kypru. Zápasy splnila očekávání, ukázala nám dobré věci i určitá okénka. Teď už se chystáme na ligu doma. Počasí poručit neumíme, takže jsme se na chvíli vrátili na umělou trávu.

Jaká je hlavní vize do posledních dnů?

Hlavně, aby se nám nikdo nezranil.

Budete preferovat tříobrancový systém, nebo dojde po příchodu Lukáše Marečka ke změně?

Zkoušeli jsme tři varianty: 4 - 3 - 3, 3 - 4 - 3 a 3 -5 - 2. Všechno klapalo. Systémy budeme měnit podle soupeře a dle dané typologie našich hráčů, kteří budou k dispozici. Zatím si to sedá. Tedy spíše chci říct, snad si to sedlo.

Jak jsou na tom hráči zdravotně týden před ligou?

Dlouhodobě chybí Kodeš, to víme. Spíš upřímně říkám, že mi začíná vadit, že opět začíná kulhat Nazarov a jednu bolístku máme z posledních tréninků. Pokud by to bylo dlouhodobější, tak by mě to mrzelo. Jméno si nechám pro sebe.

Jak zapadli nováčci Matěj Hýbl z druholigového Frýdku-Místu a Lukáš Mareček z Lokerenu?

Matěje jsme dělali, aby nám tady rozšířil kádr a pomohl třetiligové rezervě. Je to odchovanec moravského fotbalu, prošel Olomoucí. Vzali jsme ho na Kypr a nevedl si špatně. Rozhodli jsme se mu dát šanci, ať se popere v áčku, třebaže má na levé straně velkou konkurenci Petra Mareše, Shejbala a Hyčku. Má potenciál do budoucna, uvidíme.

A Lukáš Mareček?

Na jeho příchodu jsme pracovali od září a po ataku řady klubů, kromě absolutní špičky, jsme ho nakonec získali. Jsem rád, že je tady. Znám ho ze Sparty, je variabilní a i charakterově je nadsandardní hráč. Věřím, že nám pomůže, Teplice ho potřebovaly. Máme teď v prostředku tvořivé hráče Žitného, Trubače, Kučeru a Marečka.

Naopak sešlo z angažování jihlavského Tijaniho a nakonec nepřišel ani jiný stoper…

Pokud bude me hrát na tři vzadu, což nebude doména, tak stopera potřebujeme. Tijani neprošel zdravotními testy, Zahustel dal z nějakých důvodů přednost Slovácku. Já teď nechci dělat nějaká unáhlená rozhodnutí jenom proto, abych si napsal čárku, že jsme udělali přestup. Něco v hlavě mám, ale hlavní obměna tu byla v létě a já teď potřebuju fakt posily. Viz. Zahustel, Mareček, Tijani.

A ještě máte v B-mužstvu Jeřábka…

Pokud by zůstal, tak nikoho nehledáme, ale on se rozhodl jít jinou cestou. My jsme mu neublížili, jak se píše teď v novinách. Několikrát jsem s ním osobně mluvil, nabídli jsme mu smlouvu. Jeho postoj vůči klubu nechápu, protože já, Štěpán Vachoušek a pánové Hynek a Šedlbauer jsme se k němu chovali korektně a nabízeli jsme mu pomocnou ruku. Všichni víme, že má od léta podepsáno v Jablonci a ted si chce vynutit na jaro návrat do našeho áčka. To si ani vzhledem ke kabině neumím moc představit.