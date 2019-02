„Má jednu dvě individuality, jinak už není bůh ví jakým mužstvem, jako bývala dřív,“ říká na adresu v tabulce jedenáctých Středočechů útočník FK Teplice Jan Kuchta, který může poprvé v lize zasáhnout do hry. Spolu s ním bude připravený i ofenzivní záložník Daniel Trubač. Oba fotbalisté trenérovi Stanislavovi Hejkalovi před týdnem proti Slavii chyběli, protože jsou na severu Čech na hostování právě ze sešívaného klubu. „Už se moc těším, že si zahraju a pomůžu,“ nemůže se dočkat Kuchta.



Mimo hru je naopak v Edenu vykartovaný stoper Michal Jeřábek. Hejkal má několik variant, jak mužstvo v zadních řadách poskládat. K stoperovi Čmovšovi může místo Jeřábka postavit Hoška, nebo Knapíka, na pozici stopera v zimním přípravném období zkoušel i Kroba, v minulosti na tomto postu hrál i Ljevaković. Nabízí se i přeskupení systému. „Máme to variabilní, můžeme na soupeřovu hru zareagovat v průběhu zápasu, aniž bychom střídali, v tom je naše výhoda,“ myslí si Pavel Čmovš.



Rovněž on zažije v pátek jednu premiéru – v minulosti totiž hrál za Mladou Boleslav, po svém odchodu se proti ní postaví vůbec poprvé v dresu Teplic. „Nechci nějak nad tím přemýšlet. V každém týmu má člověk nějaké známé, kamarády. My se soustředíme hlavně na sebe, chceme za každou cenu získat tři body. A jestli bude problém, že nehraje Jeřábek? Nesmí to být problém! Na podzim už jsme zažili něco podobného, musíme to zase zvládnout,“ tvrdí.

I on moc dobře ví, že největší hrozbou Středočechů je Nikolaj Komličenko. „Je velký, silový, hraje hodně do těla, je to proti němu složité. Musíme být u něj blízko, trošku přitvrdit,“ varuje před mladoboleslavským ofenzivním nebezpečím.



Na Stínadlech utkání začíná v 18 hodin.