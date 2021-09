Sami hráči teplického celku větří, že na Stínadlech chybí potřebný prvoligový stavební materiál. „Rozhodla naše nekvalita…” odfoukl si forvard Jakub Mareš na nedělní tiskové konferenci, když dostal otázku, která pátrala po příčinách kolapsu, už několikátého za poslední období. Severočeši sice v Praze právě díky Marešovi vedli, během pěti minut v závěru první půle ale svými chybami dovolili soupeři skóre otočit.

„To jsme celí my, děláme individuální chyby. Bohemka ještě neměla žádnou střelu, ale po jednom nepovedeném centru kope penaltu. Dostaneme je na koně,” štvalo zkušeného útočníka.

Glosa Františka Bílka



Mužstvo ze Stínadel doplácí na několik sezon nevyřešené problémy v obraně, chybí mu také kvalitní křídelní hra. Řada hráčů je z formy, navíc schází šikovný Žitný a další záložník Kučera, který se ale na jaře osvědčil na pozici stopera. Fanoušci doufají, že slibované posily budou právě na tyto posty, které Teplice dlouhodobě trápí. „Skláři" podle mínění mnohých zároveň potřebují probudit trenérem, který bude vědět, kudy vede cesta z bahna. Otázkou je, jestli takový kouč je momentálně k mání. A pokud ano, jsou tu ještě další otázky. Bude chtít do Teplic? A dokáže vedení klubu zvládnout výměnu trenérů finančně? A poslední, za to však zásadní otázka - skutečně by nový trenér dokázal dlouhodobě mužstvo zvednout? Podle mě ano, byť by to finančně něco stálo. Sestup do druhé ligy by však byl mnohem dražší.

Po obrátce se „žlutomodří” na obrat nezmohli, jejich lodivod vypadal značně sklesle. „Vnímám to špatně. Hrálo se o moc. Kdybychom bodovali, přiblížili bychom se středu. Takhle se nám naopak vzdálil. I při těžkém rozlosování se dalo vytěžit daleko víc. Prohra je krutá, dostali jsme zbytečně moc gólů, některé úplně zbytečné. Musíme do defenzivy pracovat mnohem lépe. Vyvarovat se faulů a chyb,” soukal ze sebe Kučera, který při hodnocení zápasů působí bez sebevědomí a mnohdy i bezradně.

K odvolání bývalého stopera se zkušenostmi ze zahraničí ale zatím nedojde, vedení FK Teplice ještě zkusí zvadlý prvoligový tým oživit dvěma novými hráči. „V nejbližších dnech bychom měli přivést dva zkušené hráče na hostování z jejich mateřských klubů, kteří by pro nás měli být jednoznačně posilami a měli by výrazně přispět k lepším sportovním výsledkům,” říká ředitel klubu Rudolf Řepka.

Teplice během šesti ligových kol získaly jen tři body za domácí výhru nad Jabloncem. Venku získaly bod naposledy na konci dubna v Brně; poslední vítězství se pak datuje k prosinci minulého roku, kdy vyhrály ve Zlíně.