„Victor měl problémy s dýcháním a jeho srdeční frekvence byla vyšší než normálně. Byl trochu v šoku,“ prozradil kouč United Ralf Rangnick. „Nepamatuje si, jak se to stalo.“

Brankář David de Gea si hned vybavil scénu z nedávného mistrovství Evropy, na kterém měla dánská hvězda Christian Eriksen zástavu srdce a přímo na hřišti musel být resuscitován. Nedávno měl problémy i Sergio Aguero, který trpěl bolestmi na hrudi a byla mu diagnostikována srdeční arytmie.

