Sezona pro něj začala nepříjemným zraněním. Záložník Baníku Ostrava Robert Hrubý dostal během utkání prvního kola FORTUNA:LIGY s Jabloncem loktem do žeber a přišla nucená pauza. Čtyřiadvacetiletý rodák z Prahy vynechal zápas na Slovácku a nyní vyhlíží ten sobotní domácí s Příbramí. „Doufám, že budu připravený alespoň na lavičce,“ řekl Deníku ostravský fotbalista po čtvrtečním tréninku.

Od vašeho zranění uběhlo deset dní. Jak se cítíte?

Už daleko lépe. Ještě to při rychlých změnách směru malinko pobolívá, ale myslím, že na sobotu budu připraven.

Sparta opět na dně. Dají se po dalším zkratu najít pozitiva? Přečíst článek ›

Co se vlastně v té 53. minutě zápasu s Jabloncem stalo?

Stalo se to už o něco dřív v lehkém souboji, nebylo to od soupeře nic zákeřného. Loktem mě nešikovně trefil na žebra a od té doby už jsem to cítil. Po chvíli jsem se dostal ke střele a ještě si to nějak hnul. Bylo to celkově nešťastné.

Na hřišti jste klečel na čtyřech. Vypadalo to bolestivě…

Bylo to opravdu hodně nepříjemné. Při každém pohybu to bolelo, nedalo se skoro nic dělat. Týden jsem vlastně jezdil jen na kole. V první chvíli po tom střetu jsem se bál, aby to nebylo ještě něco horšího, třeba skřípnutý sval. To už jsme dřív měl a to bylo na tři týdny. Teď jsem to měl jen naražené, takže už je to v pohodě.



Jak hodnotíte start do sezony? Po dvou zápasech máte tři body…

Mohlo to být lepší, na Slovácku se alespoň bod uválčit dal. Zase na druhé straně musím uznat, že proti Jablonci jsme měli trochu štěstí, takže se to tak nějak vyrovnalo. Teď, když to zvládneme a Příbram porazíme, budeme moci říct, že start je dobrý.





Vyhrát nad natěšeným nováčkem ale rozhodně nebude snadné…

Viděl jsem Příbram v obou zápasech a hrají útočný fotbal, nebojí se hrát s balonem, kombinují. Mají však vzadu rezervy a toho budeme chtít využít.



Hodně se mluví ve spojitosti s Příbramí o mladíkovi Janu Matouškovi. Co na něj říkáte?

Je hodně rychlý, šikovný na balonu… Na to, jak je mladý, se mi líbí. Musíme mu dát hned od začátku najevo, že přijel do Ostravy, hraje proti Baníku a tady neuspěje.



Venku panují téměř tropy, změnili jste kvůli vysokým teplotám režim?

Jo, máme přeložené tréninky na dřívější hodiny, chodíme už ráno. Všichni jsme rádi, že se nemusíme žahnout na sluníčku.



Zase se ale hlásit v kabině v 8 hodin…

Není to tak hrozné, i když je pravda, že si rád pospím a určitě nejsem sám. Ale když je to takhle nárazově, jen několikrát v týdnu, tak mi to nevadí.

A nějaké úlevy při trénincích máte?

Nic takového, jedeme klasický týdenní režim. Když jdeme trénovat dříve, tak sluníčko je ještě v pohodě, dá se to.