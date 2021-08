Fotbalista Ondřej Bačo má nové zahraniční angažmá. Brumovský rodák, který strávil většinu kariéry ve zlínském Fastavu, se po konci v rumunském Gaz Metanu upsal Hapoelu Jeruzalém, k týmu nováčka izraelské nejvyšší soutěže se připojí tento týden.

„Věřím, že je to správný krok, že se v silné konkurenci prosadím do základní sestavy a mužstvu pomůžu k co nejlepším výsledkům,“ přeje si pětadvacetiletý stoper.