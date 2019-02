Hodně těžce se olomoucká Sigma sbírá z třetí domácí ligové porážky. Ani do třetice nedokázali fotbalisté Olomouce získat bod na svém stadionu, kde v minulém ročníku ani jednou neprohráli.

Jestliže po zápasech se Slavií i Plzní, aspiranty na titul, se mohli chlácholit tím, že herně nepropadli, s ostravským Baníkem to byla zcela jiná opera.

„Všichni zahráli pod svoje možnosti,“ vykládal napůl zdrcený a napůl naštvaný trenér Václav Jílek na tiskové konferenci po utkání. Nebyl nikdo, kdo by vystoupil ze stínu a pozvedl prapor.

Špatný den mělo jedenáct hráčů

Ve všeobecné bídě vynikal kapitán Michal Vepřek. Bohužel směrem dolů.

Po zbytečném vyloučení v prvním pohárovém utkání s Kajratem Almaty na sebe přivolal ostrou kritiku fanoušků. Po zápase s Baníkem to už byl téměř hněv.

Na dalekou odvetu do Kazachstánu s týmem necestoval, ale odpočinek mu neprospěl, ba naopak.

„Michal zahrál asi nejhorší utkání za tu dobu, co ho pamatuju. Spoustu ztracených míčů a špatných vystoupení. Dneska bylo všechno špatně,“ konstatoval Jílek.

„Každý má nárok na špatný den, ale je blbé, když se sejde jedenáct takových hráčů… Neviděl jsem světlou výjimku,“ hlesl zklamaný kouč.

Nikoliv únava, ztráta koncentrace

Jeho svěřenci se unisono shodovali, že únava po cestě do Almaty a zpět, nebo snad dokonce myšlenky na nadcházející čtvrteční pohárový svátek se Sevillou na ně vliv neměly.

„Únavě bych to nepřičítal. Říkali jsme si, že si v hlavě žádnou únavu nemůžeme připouštět. Byla to naše nekoncentrovanost, nezachytili jsme start, i když jsme si říkali, že právě ten bude důležitý. Rozhodlo to celý zápas,“ řekl obránce Václav Jemelka, možná jediný Sigmák, který snesl jakési měřítko.

„Nevím, co je špatně. Musíme si to vyříkat a v dalších utkáních bránit celé mužstvo. To se teď neděje. Vznikají z toho okénka, nenabíráme hráče. Celý tým bráníme v lize špatně,“ doplnil.

Bránění: na úrovni žákovské soutěže

O bránění mužstva ztratil slovo i Jílek.

„Bylo na úrovni žákovské soutěže. Byli jsme naivní, nedůrazní, ze soubojů jsme odpadávali, všude jsme byli pozdě,“ zlobil se.

„Loni jsme dostali asi devět gólů za celý podzim a teď jich máme čtrnáct,“ kroutil hlavou.

„Máme spíš technické mužstvo, ale pokud nepřidáte větší agresivitu, nebo rychlost myšlení, abychom v soubojích byli dřív, tak to prostě nepůjde,“ dodal na konto fyzické převahy, kterou v Olomouci po Slavii uplatnil i Baník.

„Podle mě bychom se nad sebou měli trochu zamyslet, protože nemůžeme předvádět dobrý fotbal jenom v Evropské lize. Musíme to ukázat i domácí soutěži,“ pokračoval Jemelka.

Sevilla je o tři levely jinde než Baník

Ve FORTUNA:LIZE se totiž Hanáci pomalu řítí do průšvihu. S tím, že pohárové dobrodružství Sigmě pár bodů odebere, se tak nějak počítalo. Ale tři body po pěti kolech je zatraceně bídné skóre.

„Velmi špatný vstup je ještě slabé slovo,“ nebral si Jílek servítky.

Teď Sigmu čeká výjezd do Jablonce, který naposledy vyhrál na Slavii a poté před reprezentační pauzou domácí mač s Bohemians.

A mezitím také dva zápasy se Sevillou.

„Bude to jiný zápas, jiná motivace. Když ale budeme bránit takhle, tak to zavání průserem, protože Sevilla je o dva až tři levely jinde než Baník,“ varuje kouč před čtvrtkem.

Nepovedený start Sigmy do sezony

Slavia 0:3 (d)

Mladá Boleslav 4:0 (v)

Plzeň 0:1 (d)

Kajrat Almaty 2:0 (d – EL)

Slovácko 1:3 (v)

Kajrat Almaty 2:1 (v – EL)

Ostrava 1:4 (d)



Nejbližší program Sigmy

čtvrtek 23. 8.: Sevilla (doma) – EL

neděle 26. 8.: Jablonec (venku)

čtvrtek 30. 8.: Sevilla (venku) – EL

neděle 2. 9.: Bohemians 1905 (doma)

JIŘÍ FIŠARA, DAVID JAHODA