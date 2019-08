Fotbalisté Slavie se dočkali. Po dvanácti letech si zahrají Ligu mistrů a čtvrteční los jim do základní skupiny přisoudil trojici atraktivních a silných soupeřů. Pražané změří síly s Barcelonou, Dortmundem a Interem Milán. Po losovacím aktu byl už stanoven i program jednotlivých utkání.

V osudí bylo na výběr čtyřiadvacet kvalitních týmů, přizvaní hosté, mezi nimiž nechyběl ani brankář Petr Čech, nalosovali Slavii snad to nejsilnější, co mohli. "Taková skupina… úplně se třepu. Když už si máme zahrát Ligu mistrů, tak si to určitě zasloužíme, snad je dovedeme trochu protrápit. Sami víme, co to je za týmy. Každý bod bude zlatý, když budeme chtít postoupit z třetího místa, bude to neskutečně těžké. Uděláme vše pro to, abychom tam nebyli úplně za pitomce," je cítit respekt, ale i odhodlání ze slov obránce Vladimíra Coufala.