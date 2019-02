Záložník Opavy Joel Kaymba byl v sobotu večer vysmátý od ucha k uchu. Měl k tomu pádný důvod, jeho Opava porazila Jablonec 2:0. Šlo o premiérové vítězství Slezského FC v letošním ročníku FORTUNA:LIGY, přičemž rodák z Demokratické republiky Kongo se na něm podílel vstřelenou brankou. „Věřím, že další zápas bude ještě lepší,“ prohlásil.

Opava má první vítězství, vy první gól v lize, takže odpoledne "na pohodu", že?

Už jsme na vítězství čekali dlouho. Prohrát pět zápasů ze šesti není dobrá vizitka. Před utkáním jsem věřil, že to zvládneme. S tím, že dám gól, jsem nepočítal. Musím ale přiznat, že nula na kontě vstřelených branek mi vadila.

Kolik vás bude tato branka stát do hráčské kasy?

To nevím, neřeším to. Ale klidně zaplatím i deset tisíc – a to rád.

Jak jste viděl váš gólový okamžik?

Nebyla to až tak jednoduchá situace. Počkal jsem, co se z toho vyvrbí. Tomáš Smola šel dobře do brankáře. Míč se nakonec dostal ke mně, k tomu prázdná branka. Musel jsem si na mokrém terénu dávat pozor, ať dobře zamířím.

Pomohl Opavě ke zvýšení sebevědomí pohárový duel s Frýdkem-Místkem?

Nebyli jsme na tom nejlépe. Proti Frýdku jsme poznali, jak chutná vítězství. Věřím, že další zápas bude ještě lepší.

Jablonec byl před zápasem ve velké formě, nepočítalo se s tím, že vyhrajete…

Víte, všichni jsme jenom fotbalisté. Každý je hratelný, ať už je to Sparta nebo Jablonec. Už proti vám nehrají hráči, jako třeba byl Lafata.