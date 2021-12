Jedním z takových nadšenců je Milan Štěrba, zkušený fotbalový komentátor, jenž letos právě i kvůli Champions League "přestoupil" na Novu. Tady je jeho pět nej z podzimního dění mezi elitou.

Největší překvapení

Neúspěch Barcelony

Poprvé od sezony 2000/01 bude Barcelona chybět ve vyřazovací fázi Ligy mistrů. A chybět bude hodně! A to navzdory problémům, kterými si prochází (pomessiovská éra, finanční problémy, výměna trenéra, generační krize). Katalánce čeká hodně práce, aby klubu vrátili jeho lesk. Už to nebude jen o rozhazování peněz, ale především o trpělivé práci a talentem a mládím. Z toho ale paradoxně může zase povstat nová sympatická Barcelona, kterou bude opět zdobit její charakteristický herní styl a sázka na vlastní talentované odchovance.

Xavi cítil bezmoc. Jsem nasr... ulevil si. Araujo: Barca nepatří mezi top týmy

Nejsledovanější zápas

Barcelona – Bayern 0:3

Když Barcelona nastoupila do prvního zápasu proti Bayernu v rozestavení se třemi obránci v řadě a s vysokou věží na hrotu, byl to šok. Tým pověstný kombinační hrou s množstvím přihrávek nakrátko najednou nakopával vzduchem dlouhé centry dopředu na útočníka, který je následně posouval na spoluhráče. Tahle strategie zaskočila všechny včetně hráčů Bayernu. V úvodu utkání se dokonce zdálo, že by to mohlo fungovat. Tým z Mnichova ale po počátečním váhání zabral a na půdě oblíbeného soupeře v Lize mistrů zvítězil.

Nejlepší fotbalista

Sebastian Haller

Objev a nádherná fotbalová pohádka. Ve West Hamu nechtěný útočník Sebastian Haller se v lednu stal rekordní posilou Ajaxu, jenže pak administrativní chybou přišel o jaro v Evropské lize. Navíc se na první pohled zdálo, že sto devadesát centimetrů vysoký forvard nebude zapadat do běhavého ofenzivního stylu týmu z Amsterdamu. Opak je pravdou a po podzimu je sedmadvacetiletý rodák z Francie s deseti góly nejlepším střelcem Ligy mistrů. A jako teprve druhý hráč historie této soutěže se dokázal prosadit ve všech šesti utkáních skupinové fáze.

Nejpodivnější moment

Vítězství Šeriffu Tiraspol na půdě Realu Madrid

První moldavský klub v Lize mistrů rozhodně v září nenastupoval na hřiště Realu Madrid v roli favorita. Právě naopak. Ale pak přišel šok. Vítězství trpaslíka nad obrem a první místo ve skupině s plným bodovým ziskem po dvou zápasech. Je více než zasloužené, že pouť nejběhavějšího týmu evropskými poháry letos neskončí. Na jaře si zahraje ve vyřazovací fázi Evropské ligy.

Evropa v šoku, Real v slzách. Rabovali žoldáci pod velením miliardářů z KGB

Nejlepší hláška

Poznámka Martina Frýdka

„Ty jsi uměl přihrávat, jen jsi nikdy přihrávat nechtěl,“ prohlásil Martin Frýdek na adresu Horsta Siegla během reklamní přestávky ve studiu Ligy mistrů. Když se vypnou kamery, dojde občas mezi hosty na velmi pikantní rozhovory a je opravdová škoda, že zůstanou mimo vysílání. Příkladem je setkání dvou bývalých spoluhráčů ze Sparty i reprezentace v okamžiku, kdy došlo na chválu Thomase Müllera za jeho přihrávkovou nezištnost.

Liga mistrů se od této sezony přesunula na kanály Nova Sport 3 a Nova Sport 4. Kromě toho je tady k vidění italská Serie A, německá Bundesliga a španělská La Liga. Stejně jako v případě konkurence, i na Nově doplňují české komentátory kolegové ze Slovenska.

