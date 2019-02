Ofenzivní tvůrce karvinské hry Lukáš Budínský pomaloučku polehoučku směřuje k hranici dvaceti ligových branek ve své fotbalové kariéře.

V posledním utkání proti Příbrami (4:1) se znovu trefil a byl to gól s pořadovým číslem 19. Všechny (kromě jedné branky u Bohemians) zaznamenal v dresu MFK Karviná.

Lukáši, soupeře jste načal důležitým vstupním gólem. Jak jste se objevil skoro na malém vápně?

Trenér mě docela nabádá k tomu, abych chodil více do šestnáctky a nečekal jen za ní. Vycítil jsem příležitost, navíc Bojan mě přesně našel.

Váš spoluhráč Letič měl v sobotu evidentně svůj den…

To je pravda. Obecně naši krajní hráči mají za úkol zkoušet to jeden na jednoho. I když se mu dvakrát třikrát nepovede projít, někdy to může vyjít a Bojanovi to proti Příbrami vycházelo skoro pořád (úsměv).

V čem byl největší rozdíl oproti poslednímu utkání v Teplicích?

V důrazu. V Teplicích jsme si to promarnili sami, měli jsme tam vyhrát. Dneska jsme si výhru uhráli důrazem v šestnáctkách. Všechny góly jsme dali skoro z malého vápna.

Nezatrnulo vám po příbramském snížení?

Trochu ano, přitom v šatně jsme se připravovali na to, že na nás vletí, aby s utkáním ještě zkusili něco udělat. A hned první odražený balon nemáme… Naštěstí jsme po té brance na 2:1 dali hned třetí gól.

Překvapila vás nějak hra Příbrami?

To ani ne, spíš jsem nečekal tak vysokou výhru. Fotbal to byl pěkný, i oni měli šance. Příbram se snažila hrát fotbal, vysoko napadala. Nebylo to jednoduché, i když jsme vyhráli 4:1.

Je na mužstvu znát, že vaše sebevědomí stoupá?

Po tom těžkém začátku, kdy se pořádně nebylo čeho chytit, to už opravdu vypadá mnohem lépe. Když si to tak zpětně promítám, utkání s Boleslaví mělo být odrazovým můstkem, ale nebylo a teprve poslední tři čtyři zápasy nás posunuly do středu tabulky. Teď se tam můžeme bít s každým. Doufám, že ještě dost bodů uděláme.

V čem byste viděl hlavní důvod herní změny k lepšímu?

Systémově jsme toho zase tolik nepředělali, tam se toho moc nemění. Ale přicházelo dost nových hráčů a my hlavně potřebovali ustálit sestavu, což se od zápasu s Plzní daří. Tím pádem je už vidět i nějaká naše herní tvář. Ustálila se stoperská dvojice, kluci tam hrají fantasticky, nedostáváme zase tolik gólů. Když si vzpomenu na ty čtyřgólové výprasky od Slavie, Jablonce a Boleslavi, je to teď mnohem lepší, přestože jsme ještě nezahráli zápas s nulou.

Jedním z nových hráčů je i Afričan Ba Loua. Přijde mi, že si spolu na hřišti hodně vyhovíte, je to tak?

Adriel je šikovný fotbalista, přemýšlí o hře. Navíc je dost rychlý, takový tahový, a je mu jedno, jestli dostane balon na pravou nebo na levou, což je pak logicky naše výhoda. Zatím je tady krátce, stejně jako někteří další kluci, takže sžívání s mužstvem pokračuje, ale určitě se to bude zlepšovat a půjdeme nahoru. Tomu věřím.