„Nemohla jsem tomu uvěřit. Myslela jsem si, že snad jde o nějaký omyl,“ musela se štípnout do tváře záložnice pražské Slavie. „Přece jenom nemá ženský fotbal takovou váhu jako mužský,“ pokračovala. A pak ta jména. „Ronaldo a Messi jsou moje vzory. Dva naprosto neuvěřitelní hráči. Nikdo lepší už se možná ani nenarodí,“ chrlila ze sebe Svitková. „Bylo by fajn, kdybych se s nimi někdy setkala,“ zasnila se.

V odhadu svých šancí však zůstala skromná: „I kdyby pro mě hlasovalo celé Česko, vyhraje jeden z nich.“

Gratulace od spolužáka

Ono to s tou podporou nemusí být vůbec zlé. Hned, co byla zveřejněna desítka nejlepších (do 9. srpna jí můžete dát hlas na uefa.com), rozezněl se Kateřinin telefon. A nebyl k utišení. „Přišla hromada gratulací. Od rodiny přes přátele až po známé i téměř neznámé,“ vypočítávala Svitková. „Potěšily mě všechny, nejvíce ale ty od fotbalistů,“ přiznala.

Ozval se třeba kmenový hráč Slavie, toho času na hostování v Jablonci, Jan Sýkora. „S Honzou jsme hrávali jako malí, chodili jsme na stejnou základní i střední školu. Rozhodně jsme ale už nebyli v kontaktu, a teď mi napsal.“

Pak tu byl klub z Edenu a jeho fanoušci. „Ti mi udělali ohromnou reklamu a radost. Za tuhle podporu jsem vážně vděčná,“ vypíchla Svitková. Kde se překvapivě nominace příliš neřešila, byla kabina slávistek. „Tak to u nás prostě chodí. Holky byly ale rády, že dostanou něco do kasy,“ usmála se.

Nejemotivnější narozeniny

Vraťme se v čase. Psal se 21. březen 2019 a Kateřina Svitková slavila 23. narozeniny. O jeden dárek, čtvrtfinále Ligy mistryň proti Bayernu Mnichov, už měla postaráno. A další následovaly. Tak třeba: na zápas našlo cestu 6822 fanoušků. „Nikdy jsem nehrála před tolika diváky. Když jsem viděla úplně plnou tribunu Sever, měla jsem slzy v očích,“ vybavila si.

A hlavně: přišla 72. minuta, kdy čerstvá vítězka ankety Fotbalistky roku napřáhla z více než 30 metrů a střelou pod břevno vyrovnala na konečných 1:1. Právě tato branka obletěla svět a nyní tolik zaujala pány z UEFA. „Už jsem dala i hezčí góly, ale pomalu nikdo je neviděl. Tenhle je nejslavnější,“ okomentovala málokdy vídaný kousek Svitková.

Mezi rekordní českou návštěvou na fotbale v podání něžnějšího pohlaví nemohl chybět ani vedoucí ženské reprezentace a výborný útoč-ník let minulých Tomáš Pešír. „No, trochu jsem Katce záviděl. Já byl rád za každý gól, i z metru. Takovou pumelici jsem nedal,“ žertoval.

A poté vyjádřil kacířskou myšlenku: „Katka má obrovské hráčské kvality. V náro-ďáku ostatní jasně převyšuje. Ubližuje jí jen to, že hraje v Česku. Tu branku měla dát za Bayern. Jistě by i tam patřila mezi hlavní opory.“