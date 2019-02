Fotbalisté Jablonce věří, že si ligovou pohodu přenesou i do utkání Evropské ligy doma s Astanou. „Těší nás úspěšná ligová série, ale teď jde stranou. Astana je něco jako Kyjev. Chceme vyhrát,“ hlásí kouč Petr Rada.

Jaký je váš pohled na tým Astany?

Astana je zkušený tým, který vyhrál znovu kazašskou ligu, působil v kvalifikacích Champions League, kde porazil Slavii. Opírá se o cizince. Svoji kvalitu má. Je to velice silný mančaft, čtyři body z této skupiny už má a to hovoří samo za sebe.

Hovořil jste s Miroslavem Beránkem, který vedl kazašskou reprezentaci?

Míra Beránek působil u reprezentace Kazachstánu čtyři roky a určitě o ní hodně ví, má o ní přehled. My máme jiné zdroje, které nám podávají informace. Já se nejvíce opírám o dva zápasy, které jsme viděli, s Kyjevem a s Rennes. Nejvíce informací mi ale dal Tomáš Hübschman.

Začíná se až pozdě večer. Jaká bude návštěvnost?

Tady na severu je to složitější, v devět hodin večer v tomto počasí, to už je pro diváka náročné. A dostat ho na zápas je těžké. Ale kdo má fotbal rád, tak přijde. I v této hodině, v poledne o půlnoci… Spousta diváků si navíc myslí, že je to soupeř neatraktivní, v podvědomí mají „jen“ kazašskou ligu…

Za dva dny vás čeká derby s libereckým Slovanem. Které utkání pro tým bude prioritní?

Máme to rozdělené. V hlavě teď máme Evropskou ligu a ta česká pro nás neexistuje. Teď vůbec Liberec, i když je to sousední město a hodně ho tady na Střelnici skloňujeme, tak teď ho neřešíme. Večer v devět jdeme do práce. Máme jediný cíl, a to utkání s Astanou. Ten zápas musíme odpracovat co nejlépe. Budeme se snažit, abychom odvedli stejně kvalitní výkon, jako v předchozích utkáních. A v pátek ráno si to zase v hlavě přegumujeme a soustředíme se na českou ligu a duel se Slovanem Liberec.

Pokud doma nevyhrajete, bude další utkání v Astaně hodně těžké. Budete hrát na umělé trávě, na stadionu bude třicet tisíc lidí, navíc vás čeká velmi chladné počasí…

Pro mne je důležitý hlavně domácí zápas s Astanou. Ten chceme vyhrát. Co bude v Astaně mě teď nezajímá. Máme ještě čtyři zápasy, chceme v každém udělat co nejvíce bodů. Každý tým chce ale vyhrát. Jsme nováčkové, ve dvou minulých utkáních jsme sehráli důstojnou roli. Další mužstva chtějí také postoupit. Budeme se snažit, abychom hráli kvalitní fotbal.