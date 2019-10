Ten na ně pak odpovídal ve videorozhovoru na sparťanském YouTube kanálu.

„Když vidím Spartu ve středu tabulky, nekouká se mi na to dobře. Jsem ale s týmem každý den a věřím v to, jak s ním trenér Jílek pracuje. Vidím, co od hráčů vyžaduje, jak s nimi komunikuje,“ odpovídal Rosický.

„Kritika, která se momentálně nese na hráče, trenéra i na mě, je absolutně oprávněná. Sedmé místo je nedůstojné. Věřím ovšem tomu, že s trenérem Jílkem půjdeme nahoru. Ale samozřejmě teď už je nejvyšší čas, aby trenér a hráči ukázali, že společně můžou jít nahoru,“ doplnil k nejpalčivějšímu tématu.

Hodně zlé krve nadělal červencový přesun Nicolae Stanciua do kádru úhlavního rivala Slavie. Někdejší opora Sparty utekla do Arábie a poté, co se chtěl vrátit do Evropy, oslovil nejprve Spartu. Jenže nepochodil.

„Nechtěli jsme ho. Hlásil, jak chce na Spartě trofeje, a nakonec se vykašlal na tým i na naše fanoušky. Když se ozval, řekli jsme ne,“ vysvětloval nejkontroverznější přestup za poslední roky.

Kámen úrazu? Výsledky

Ale Stanciu není jediným bývalým sparťanem, který po návratu z ciziny zamířil jinam. Příznivci těžce nesli rovněž přestup Jakuba Brabce do Plzně. Tady je ovšem situace úplně jiná než u rumunského reprezentanta.

„V zimě jsme měli hodně stoperů a jeho přesun byl navázán na prodej našeho hráče. Udělali jsme vše pro to, aby přišel v létě. Mluvil jsem s ním já i trenér, dali jsme mu konkrétní nabídku, ale zůstal v Plzni,“ komentoval Rosický.

Na Letné si moc dobře uvědomují, že jejich situace vůbec není dobrá. Ovšem optimismus, že se vše v dobré obrátí, jim nechybí. Kamenem úrazu jsou výsledky. Jílkova parta zatím body moc nesbírá. Zlomí se to?