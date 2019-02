Říkali jste si, že scénky a hlášky z legendárního seriálu Okresní přebor už nic nepřekoná? Omyl. Sehrané tvůrčí duo Petr Kolečko (scénář) Jan Prušinovský (režie) vytáhlo další silný trumf a celé Česko se každé pondělí válí u obrazovek smíchy. Tentokráte ale ne u fotbalu.

Hitem je seriál Most!, který se probírá nejen na sociálních sítích a v hospodách, ale také mezi fotbalisty. Důkaz? Hráči jím „žili“ i při zimních soustředěních.

Své si třeba zažívá zkušený obránce ostravského Baníku Jiří Fleišman, jehož s Mostem doslova spojuje pupeční šňůra. „Je to náš Luďan,“ smějí se mu dva spoluhráči Milan Baroš a Jan Laštůvka, kteří nepochybují o tom, že řada hlášek ze seriálu opět zlidoví.

„Dycky Most se u nás ponese celým jarem,“ prorokují dva bývalí reprezentanti.

Ale zpátky k Fleišmanovi. Mostecký rodák je stále velkým patriotem severočeského města. „Žil jsem tam do svých pětadvaceti let. Našel jsem si tam manželku, rodiče v Mostě stále bydlí, žije tam můj brácha. I když už bydlím v Liberci, stále tam pravidelně jezdím. Během letní dovolené klidně i na týden,“ přiznává a jedním dechem upozorňuje: „Myslím, že to v Mostu už není tak hrozné jako kdysi.“

I on si seriál zamiloval. A dokonce předčil jeho veškerá očekávání.

Jedna vada na kráse

„Některé věci tam jsou samozřejmě trošku přehnané, je třeba brát seriál i s nadhledem a humorem, ale plno věcí tam je fakt jako z reálu. Já se u toho neskutečně bavím a mám radost, že stejně na tom jsou i spoluhráči a známí, kteří Most tak dobře neznají,“ míní Jiří Fleišman.

Nejvíce oceňuje, že řada scén se natáčela na konkrétních místech, která zná od dětství. „Ta autentičnost je skvělá. Hned vedle restaurace Severka je hřiště, kde jsem začínal s fotbalem. Kolem Severky jsem chodil po každém tréninku k babičce. Byl tam zachycen i kulturní dům Meduza, na který jsem se díval z okna našeho bytu.“

Sám plánuje, že v létě bude muset do Severky, kde tráví čas hlavní hrdinové seriálu (Luďan, Eda, Franta, Čočkin), určitě zajít. „Dycky Most!“ hlásí pobaveně. Jednu vadu podle něj ale přesto seriál má. „Škoda že má jen osm dílů.“

Ale kdo ví, Okresní přebor pak také dostal „pokračování“ v podobě filmu.