Sedmadvacetiletý středopolař je v těchto dnech pro rumunská média vděčným tématem. Čile se totiž spekuluje o jeho fotbalové budoucnosti, která by údajně mohla být znovu spojena právě s touto zemí.

Stanciu hrál naposledy za rumunský klub v roce 2016, kdy si jej ve Steaue Bukurešť vyhlédl belgický Anderlecht. Odtamtud zamířil na pražskou Letnou a po krátké epizodě v saúdskoarabském fotbale se vrátil do české metropole, tentokrát ovšem do Slavie.

Jenže v Rumunsku už opět sondují, za jakých podmínek by jej mohli přetáhnout zpět do tamní ligy. A jde poměrně o silný kalibr, neboť zájem má mít Kluž, tedy klub, jenž před nedávnem ztroskotal v předkole Ligy mistrů právě na Slavii, ale především celek, který Stanciu označil za svůj druhý domov.

Zájem ze západní Evropy

O fotbalistu ale není zájem jen v Rumunsku, ale také v západní Evropě, aktivní už je proto i hráčova agentka Anamaria Prodan. „Ptala jsem se, za jakou cenu by Stanciua prodali,“ přiznala pro rumunský Fanatik. „Pro mnoho týmů je to neúnosné, řekli mi, že za méně než osm až devět milionů eur neodejde,“ konkretizovala.

Pokud by částka souhlasila a některý z klubů by ji byl ochoten vysázet na stůl, slávisté by na jeho odchodu vydělali. Do Edenu totiž loni v létě přicházel údajně cca za čtyři miliony eur. Jeho aktuální tržní hodnota je podle renomovaného webu Transfermarkt ještě o něco nižší, činí totiž 3,2 milionu eur.