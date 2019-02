Doba Jaroslava Šilhavého u reprezentačního kormidla odstartovala. V Praze se poprvé pod jeho vedením sešel český výběr. Sestava před začátkem srazu klasicky doznala několika změn. Kouč vsadil na formu hráčů Slavie a Jablonce.

Nový trenér národního týmu musel na úvod vyřešit drobné trable s nominací pro Ligu národů. Kvůli zranění vypadli Radim Řezník a Josef Hušbauer. Místo nich se dostalo na Vladimíra Coufala ze Slavie a Michala Trávníka z Jablonce.

Dilema se stopery

Šilhavý navíc donominoval záložníka Lukáše Masopusta a obránce Ondřeje Kúdelu. Slávistický stoper nemá v záznamech ani jeden start za národní tým, zahrál si pouze v roce 2008 v neoficiálním přípravném zápase proti Řecku.

„Ve hře byli ještě Sivok, Jemelka a Stronati. Rozhodli jsme se pro Ondru. Poslední zápasy odehrál dobře, má zkušenosti, Slavii se daří. Navíc ho znám a vím, že je charakterově zdravý kluk,“ vysvětlil volbu Kúdely Šilhavý.

Zpět do nominace se mohl dostat záložník Vladimír Darida, který se po zranění dostává zpátky do zápasového tempa. V českém dresu však ještě bude chybět. „Ve středu odehrál šedesát minut za juniorku, ale pak mi volal, že by nepomohl sobě ani týmu,“ okomentoval situaci kolem zkušeného záložníka Šilhavý.

Ostřílený kouč byl na novou výzvu natěšený. „Jsem rád, že jsme odstartovali a už v tom jedeme. Těším se na velké zápasy. Post, který zastávám, je nejvíc, čeho jsem dosáhl,“ prohlásil. Na úvod si připravil pro hráče krátký proslov. „Řekl jsem, ať si nemyslí, že se vyměnil trenér, a všechno bude dobře. I oni byli aktéři nezdarů, takže je třeba, aby každý projevil sebereflexi,“ prozradil Šilhavý.

Šance po dvou letech

Pod novým koučem se zpět do národního týmu dostalo po dvou letech duo David Pavelka a Matěj Vydra. „Známe se dlouho z Liberce. Když se oznámilo, že se trenér dostal k reprezentaci, tak jsem doufal v šanci. Nečekali jsem ji však tak brzy,“ uvedl záložník turecké Kasimpasy.

Z další šance je nadšený také Vydra. „Těšil jsem se jako malý Jarda,“ usmíval se útočník, který se v létě dočkal přesunu do Premier League. V Burnley už stihl zapsat první trefu. Pod trenérem Jarolímem se do reprezentace nepodíval. Zřejmě i kvůli nepříliš ideální komunikaci ze strany bývalého kouče. „S panem Šilhavým jsme si volali. Řekl mi, že jsem pro něj zajímavý. Jeho přístup mě potěšil,“ řekl Vydra.

Reprezentaci čeká v sobotu druhý zápas Ligy národů na Slovensku, příští úterý se pokusí oplatit Ukrajině porážku 1:2 z Uherského Hradiště.

Kdo se představí pod novým trenérem?



Devět hráčů z domácí soutěže a čtrnáct krajánků tvoří nominaci Jaroslava Šilhavého, který se v sobotu premiérově postaví na lavičku národního týmu. První oficiální start si může připsat obránce Kúdela.



Brankáři: Tomáš Vaclík (FC Sevilla, Šp.), Tomáš Koubek (Rennes, Fr.), Jiří Pavlenka (Brémy, Něm.).



Obránci: Theodor Gebre Selassie (Brémy, Něm.), Jakub Brabec (Rizespor, Tur.), Pavel Kadeřábek (Hoffenheim, Něm.), Ondřej Čelůstka (Antalyaspor, Tur.), Vladimír Coufal, Ondřej Kúdela (oba Slavia Praha), Lukáš Hejda (Plzeň), Filip Novák (Trabzonspor, Tur.)



Záložníci: David Pavelka (Kasimpasa, Tur.), Michal Trávník, Lukáš Masopust (oba Jablonec), Antonín Barák (Udinese, It.), Bořek Dočkal (Philadelphia, USA), Jaromír Zmrhal, Tomáš Souček (Slavia Praha), Jakub Jankto (Sampdoria Janov, It.).



Útočníci: Josef Šural (Sparta Praha), Michael Krmenčík (Plzeň), Patrick Schick (AS Řím, It.), Matěj Vydra (Burnley, Ang.).