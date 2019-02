Fotbalový kouč Vítězslav Lavička končí u české reprezentace do 21 let. U týmu jej střídá dosavadní trenér reprezentační dvacítky Karel Krejčí.

Vítězslav Lavička | Foto: ČTK

Lavičkovi s koncem letošního kalendářního roku končí i smlouva a s Fotbalovou asociací České republiky (FAČR) se dohodl, že spolupráci neprodlouží. „Víťa Lavička je nejen skvělý trenér, ale hlavně morálně úžasný člověk. Chci mu tak poděkovat za všechno co ve své funkci od léta 2015 udělal i za to, jakou pozitivní náladu přinášel na půdu asociace. Zároveň mu přeji mnoho úspěchů v jeho další trenérské kariéře,“ uvedl předseda FAČR Martin Malík pro oficiální web asociace.



Vítězslav Lavička byl trenérem jednadvacítky od roku 2015 a o dva roky později se s ní probojoval na evropský šampionát v Polsku, kde ve skupině skončila "Lvíčata" na čtvrtém místě. Poslední kvalifikace skončila pro reprezentační výběr do 21 let neúspěchem, na mistrovství Evropy se nepodívá.



Sám trenér poděkoval za možnost vést reprezentační výběr a podle svých slov bude lépe vzpomínat na první kvalifikační cyklus. "Právě skončená kvalifikace postupem neskončila, tým doplatil na několik vážných zranění klíčivých hráčů, výrazné osobnosti Schick a Jankto, které by patřily do jednadvacítky, už dorostly do áčka a na Chorvatsko a Řecko jsme tentokráte byli krátcí," popsal Lavička poslední kvalifikaci.

„Tři a půl roku je podle mého názoru odpovídající doba u jednoho týmu a rozhodl jsem se proto posunout v kariéře dál. Práce u reprezentačního výběru je jiná než v klubu a jsem rád, že jsem mohl tuto zkušenost zažít. Rád budu vzpomínat na realizační tým, kterému bych chtěl poděkovat za profesionální a lidský přístup.



Hráčům, kteří za mého působení prošli týmem, přeji co nejlepší uplatnění a úspěch v jejich další kariéře. Dík patří také vedení asociace za velmi dobré podmínky, které týmu do jednadvaceti let vytvořilo. Přeji svému nástupci, Karlu Krejčímu, radost z práce a úspěchy,“ děkoval pětačtyřicetiletý kouč.



Kam v kariéře se posune, nespecifikoval, nicméně nabízí se například varianta s pražskou Spartou, kterou už v minulosti vedl. Pražanům se v probíhající sezóně nedaří a začínají sílit hlasy po konci trenéra Ščasného. Ten má ale i po poslední ligové prohře na Slovácku důvěru vedení letenského klubu.

Lavičkův nástupce Karel Krejčí je spjat především s Viktorií Plzeň, kde působil dlouho jako asistent Pavla Vrby a posléze i jako hlavní trenér. V této funkci získal se západočeskými fotbalisty i mistrovský titul. „Vážím si této nabídky, jednadvacítka se v naší fotbalové historii postarala o řadu výrazných úspěchů a mým přáním je, abychom se na tento odkaz pokusili navázat.



Jsem rád, že můžu pokračovat v započaté práci a dál budu mít pod rukama kluky, s nimiž to ve dvacítce v soutěži Elite Tournament táhneme už rok a půl. Tým má potenciál a vnitřní sílu, aby byl úspěšný i v kategorii U21,“ řekl Karel Krejčí.