Šancí měli na dva zápasy, soupeři mohli klidně vstřelit šest gólů. Nakonec se ale fotbalisté Viktorie Plzeň strachovali v závěru utkání s Teplicemi o výsledek. Posedmé v ligové sezoně vyhráli nejúsporněji 1:0.

Trenér Plzně Pavel Vrba. | Foto: Deník / Martin Mangl

Viktoria vedla od 60. minuty gólem Čermáka a měla spoustu příležitostí vstřelit druhý a tím pádem uklidňující gól. Jenže ten nepřicházel, třikrát se míč odrazil od tyče včetně pokutového kopu Hořavy.

Do té doby nevýrazní hosté vycítili šanci. Vyrovnání měl na kopačce bývalý hráč Plzně Jakub Hora, jeho střelu však reflexivně vyrazil nohou Hruška a ke gólu nevedla ani následná dorážka Vondráška.

„Předtím jsme měli nejméně čtyři vyložené šance na to, abychom vstřelili druhý gól. Jenže branku jsme nedali a zápas jsme si tak sami zkomplikovali,“ přiznal po utkání trenér Viktorie Pavel Vrba.

O výhře 1:0 tak rozhodl gól Aleše Čermáka. „Je to fotbalista, který je technicky výborně vybavený, v tomto ohledu patří v mužstvu k nejlepším. Trochu mu však chybí větší rychlost a důraz. Na jednu stranu splnil to, co jsme od něj čekali - dal gól. Na druhou stranu od něj očekáváme ještě více,“ zhodnotil výkon střelce gólu kouč.

Řezník krvácel z obočí

Mezi nejlepší hráče Viktorie patřil Radim Řezník. Reprezentační obránce se dostal do dvou vyložených šancí - při druhé trefil tyč, při té první se nepříjemně zranil v obličeji a z obočí se mu řinula krev. Po ošetření se vrátil na trávník a střídal až v závěru utkání.

„Radim měl ode mne jasný pokyn, že pokud se nebude cítit dobře, zvedne ruku a nechá se vystřídat. V poločase říkal, že bude hrát dál. Střídal až v závěru, kdy už toho měl dost,“ vysvětlil Pavel Vrba.

Velmi dobrý zápas odehrál také Michael Krmenčík. Do listiny střelců se sice nezapsal, ale odvedl spoustu práce v poli. Nebál se na sebe vzít odpovědnost, chodil odvážně do soubojů, kde uplatňoval svoji sílu i techniku. Vydařenou individuální akcí připravil gól Čermákovi a dvě vyložené příležitosti Hrošovskému. Sám pak hlavičkoval do tyče.

Hru Viktorie oživil Milan Petržela, který vystřídal nevýrazného a nepřesného Ubonga Ekpaie. „Milan, kterého někteří nazývají retrohráčem a strkají ho do starého železa, naši hru rozhýbal,“ pochválil Vrba zkušeného záložníka.

Největších ovací zaplněné Doosan Areny se pak dočkal další veterán David Limberský, který v sobotu oslavil 35. narozeniny. Plzeňský patriot sklidil zasloužený potlesk devíti a půl tisíce diváků.