/ROZHOVOR/ Usadil se do křesla v prostorné recepci hotelu Elba ve španělské Esteponě s výhledem na moře. Trenér fotbalistů Viktorie Plzeň Pavel Vrba si usrkl ze sklenice koly s ledem a citronem a rozpovídal se o zimní přípravě doma i ve Španělsku, o posilách, Evropské lize i šlágru se Slavií.

Poznáte, jak máte naladěný tým?

Každý trenér doufá, že mužstvo je připravené, ale pořád je to jen očekávání. Očekávání všech – funkcionářů, trenérů, hráčů, fanoušků. Já doufám, že jsme připravení dobře. Rozjezd, který pro nás bude hodně důležitý, snad zvládneme a Slavii potrápíme.

O co trenér svůj pocit opírá?

Letos jsme úplně v napětí, protože příprava je kratičká. Dřív jsme začínali soutěž o tři týdny později, teď je to hektičtější, i když ve světě normální. Sám jsem zvědavý, jak do jara vstoupíme.

V čem byla příprava jiná?

Dřív byl leden kondiční, nabírala se fyzička. Hráči viděli balon skoro až v únoru. Letos jsme dělali od začátku většinu věcí na hřišti s tím, že se tolik nevěnujeme síle.

Může to tým poznamenat?

Nemyslím si, tak se ve světě hraje. Obávám se ale léta, kdy se jede dál s kratičkou přestávkou. Na rozdíl od velkých lig. Tři týdny dovolené? To si nemůžete dovolit, protože v červenci už se zase hraje. Ke všemu je na konci června reprezentační přestávka, na to jsem zvědavý.

Co říkáte na posily?

Při jejich výběru jsme se zaměřili na ofenzivní fázi, protože na podzim jsme nebyli tak dominantní jako dřív. Doufáme, že nebude trvat dlouho, aby se zapojili do důležitých zápasů, a naše ofenziva bude produktivnější, atraktivnější. Potřebujeme víc gólů. Fanoušky baví fotbal a hlavně góly, které padají do správné sítě.

Ani jeden není Čech. Je to náhoda nebo trend?

Náhoda to není. Zahraniční hráči musí do české ligy vstoupit výrazně. Pro nás je lepší, když se hráči ukážou v naší lize a my si pak vybíráme na základě jejich výkonů. Nepouštíme se do dobrodružství, že koupíme deset cizinců a zkoušíme, jestli někdo vyjde. Hledáme hráče, kteří uspěli ve svých klubech.

Zvlášť když se domluví česky?

To je velká výhoda. Bohužel mladí Češi odcházejí příliš brzy do zahraničí a nejsou tak trpěliví jako Nedvědové, Poborští, Barošové nebo Šmicrové, kteří před odchodem odvedli dobrou práci ve svém klubu. To byla lepší cesta než teď, kdy odcházejí šestnáctiletí kluci, ale prostor ve velkém klubu nedostanou, takže hledají jiné varianty. Nejsou respektovanía mají to hrozně těžké.

Ve Španělsku jste nevyhráli čtyři zápasy. Vadí to?

Z mého pohledu by všichni hráči měli dostat určitou minutáž. Není to tak zaměřené na výsledky. Ale když nevyhráváte, spokojenost není maximální. V přípravách to tak je, že někdy není projev optimální. Já bych radši vyhrával, nebudu tvrdit, že ne. Ale spát můžu, není to velký problém.

Přestupy se dělají, aby se vytvářel tlak na všechny

Kolik posil se objeví v základní sestavě?

Pačinda má problémy s kotníkem, na začátek sezony nebude určitě. Stejně by nemohl, protože dostal trest za vyloučení v utkání za juniorku. Beauguel a Kayamba mají k základu blízko. Beauguel má velkou konkurenci v Chorasovi (Chorý) a Kayamba v Petrželovi. Budou muset potvrzovat svou kvalitu. Pokud ne, jsou připravení další hráči. Přestupy se dělají, aby se vytvářel tlak na všechny. I proto jsem rád, že přišli.

Kayamba překvapil češtinou. Budete chtít od Beauguela, aby ho následoval?

Mělo by to vycházet z toho, jak to funguje jinde. Hrajete v Anglii? Naučte se anglicky. Hrajete v Německu? Naučte se německy. Česko by nemělo být výjimkou. Kayamba je tu šest let a problém nemá, i když občas mluví úsměvně. Já ho chválím. Nepotřebuji, aby uměl sedm pádů. Dokonalé věty nepotřebuji.

Na Beauguela budete tlačit?

On něco rozumí. Bylo by dobré, kdyby si vzal učitele. Pomohlo by mu to.

Čím vás posily zaujaly, že po nich Plzeň sáhla?

Kayamba je rychlý, má velmi silnou ofenzivu, drzost, dravost. Něco jako Venca Pilař, než se zranil. A Bogy? Dravost, velmi dobrá levá noha, dobrá hra tělem, zajímavá výška.

Beauguel si proti Sofii stoupl k penaltě i přímému kopu. Ukazuje to na jeho sebevědomí?

Ano, věří si a já jsem rád.

Co Krmenčík? Byl jste pro, aby odjel na testy do Brugg?

Přiznám se, že to, co teď bylo s Michalem, šlo mimo mě. Jen mě překvapilo, v jaké fázi léčení k tomu došlo.

Není v pořádku …

Právě. Měl by se uzdravit, vyléčit, připravit se a pak může myslet na víc.

Vyčítáte mu to?

Ne, to ne. Jen tvrdím, že by se měl dát zdravotně do kupy a nezatěžovat si hlavu jinými věcmi, které, když mají přijít, tak stejně přijdou.

Někteří trenéři by možná reagovali trochu popudlivěji… Proč? Měl jsem ho odepsat? Michal tam letěl s naším souhlasem a nevidím důvod, proč by se jeho situace v klubu měla měnit. Je mu čtyřiadvacet a po zahraničí touží. Jen je teď prostě zraněný. Plzeň mu může pomoct k tomu, aby odešel, ale musí to nejdřív prokázat na hřišti.

Do týmu se vrátil Marek Bakoš, mluvilo se ale také o tom, že by mohl být Horváthovým asistentem u juniorky. Je to tak?

Rozhodl se, že chce ještě zkusit bojovat na hřišti. Nechce se ještě upínat na trenérskou kariéru, která ho ale stejně čeká. Domluvili jsme se na pravidlech a uvidíme. On je týmový hráč, kabinu zná, dříve ji dokonce řídil. Má postavení, které jen tak nezískáte. Jsme rádi, že se vrátil, dá se toho využít. Počítáme s tím, že pak bude v klubu pokračovat jako trenér.

Co další veteráni Kozáčik, Petržela, Limberský, Hubník… Pořád v nich vidíte hladovost?

Je mi jedno, kolik jim je let. V Dukle, když hrávali Macela, Vízek nebo Štambachr, tak nikdo neřešil, kolik je jim let. Fanoušci chodili právě na ně. V Bohemce zase na Bičovského, Panenku nebo Sloupa. Buď na to máte nebo ne.

Kritika starší hráče spíš hecuje

Ale co jejich motivace?

Přece chce každý vyhrávat! Vízek chtěl, Panenka chtěl, Limberský chce. Kdyby ne, tak na hřiště ani nechodí. Nedívám se na věk, ale na výkony. Jestliže jsou pětatřicátníci lepší než dvacetiletí kluci, mají u mě přednost. Dokonce si myslím, že je kritika spíš hecuje.

Musel jste si v zimě s ohledem na obavy z případných odchodů z kádru dupnout?

Vůbec ne. Vedení moc dobře ví, co dělá. To spadá do jeho kompetence. Pan Šádek říká: nemáme důvod prodávat za každou cenu. Výjimkou jsou mimořádné nabídky, které ale na klub nepřišly.

Přípravu absolvovali i dva mladíci Kepl se Šulcem. Vidíte v nich potenciál jako měli předtím Darida, Hrošovský, Krmenčík?

Jsou to zajímaví kluci. Šulcík už je v Jihlavě na hostování. Doufáme, že to bude podobné jako u Daridy, který šel do Sokolova, Hrošovský do Znojma, Krmenčík do Dukly. Nešli přímoučarou cestou: Šup a budeš hrát ve dvaceti za áčko. Museli prokázat kvalitu jinde, v menších klubech. Když si oba vytvoří podobné postavení, pro nás to bude signál, abychom jim dali větší prostor. Juniorský fotbal je pro ně málo, Plzeň je pro ně zatím moc.

Bude velká fuška, abyste smazali náskok Slavie?

Doufám, že pro Slavii bude velká fuška, aby se udržela tam, kde je.

Aby měla čtyřbodový náskok?

Slávistický podzim byl mimořádný. My jsme vyhráli titul, postoupili do Champions League, máme pětačtyřicet bodů za podzim, přesto jsme druzí. To znamená, že někdo měl ještě lepší podzim. Jindy by to v pohodě stačilo na první místo. I když jsme uhráli nadstandardní rok, Slavia zvládla víc. Udělala velký kus dopředu. Musím smeknout.

Jak je těžké Slavii dohnat?

Vidím, že Slavia má za zády silnou čínskou firmu. Peněz mají víc. U nás záleží, co dokážeme vydělat v pohárech. Tři čtyři roky nehrát poháry by bylo složité. Teď chceme konkurovat a uvidíme, jak to bude vypadat dál.

Trenér Slavie Jindřich Trpišovský si nechá nahrávat tréninky. Jaké to bylo u vás?

Když jsem přicházel podruhé do Plzně, chtěl jsem to také. Chtěl jsem záběry shora, z osvětlení. Přemýšlíme o tom, že možná zabudujeme v Luční pevný kamerový systém. Mohli bychom části tréninku sledovat zpětně a líp. V tom má Jindra pravdu. Když se na to podívá zpětně, uvidí situace, které nevidíte. Nemyslím si však, že Jindra bude ukazovat hráčům celý trénink na videu. Spíš je to pro něj. Vybere si sekvence, ve kterých něco nefunguje, a hráčům to vysvětlí.

Musí být trenér svým způsobem až maniak?

Trpišák je maniak. Alespoň trenérsky. Pro fotbal dělá maximum. Prošel si spoustou situací, kdy musel prokázat, že je dobrý trenér.

Uznáváte se navzájem?

Já jeho ano (usměje se). Neřveme na sebe při zápasech. Když mu budu chtít něco říct, klidně zvednu telefon a zavolám mu. Kdyby cítil, že něco není košér z mé strany, může udělat totéž.

Jak jste se seznámili?

To už nevím, asi při zápase proti Liberci. Ne z trenérských kurzů. I když se teď při doškolovacích kurzech potkáváme a více se poznáváme víc. Nechodíme spolu na večeře nebo na pivo.

Na Evropskou ligu nemusíte hráče motivovat

Můžete prozradit, kdo školí trenéra mistra ligy?

To byste se divil. Je to povinnost, že jednou za tři roky musíme na doškolení, abychom obhájili licenci.

Uspěl jste?

Zatím nás nezkouší. Snad od jednašedesáti už se nemusí proškolovat a já se pomalu k té hranici blížím.

Na podzim většinou chytal Hruška. Bude to tak i na jaře?

To je spíš otázka na trenéra brankářů. Martin Ticháček tomu rozumí, s gólmany je pořád a jeho skupina funguje i mimo tréninky, soukromě. Na druhou stranu jsme rádi, že máme dva zkušené gólmany a jsme připraveni na obě alternativy. Na podzim začínal Kozáčik, a když jsme dostávali hodně gólů, aniž to bylo zapříčiněno brankářem, udělali jsme změnu. Hruška se chytil a nebyl důvod to měnit. Koza měl smůlu, že mužstvu to zrovna v těch chvílích nešlo, a on to odnesl.

Takže oni nevědí?

Zatím ne. Můžeme je točit ve dvou různých soutěžích. Pro nás bude už únor hrozně náročný a chceme, abychom v pohodě měli co nejvíce hráčů, ne pouze jedenáct. Dvě tak náročné soutěže se nedají hrát v jedné sestavě.

Je pro vás víc česká liga nebo Evropská liga?

Hlavně nás čeká obtížný únor, to mi přidělává vrásky. Je to buď a nebo. Čtyři těžké zápasy a uvidí se. Na Evropskou ligu nemusíte hráče motivovat, byť Dinamo Záhřeb není úplně zvučný soupeř. Viděl jsem ho, v Česku je nedoceněné, vychovává spoustu hráčů do velkých klubů, bude to náročné. Pro ně to byl historický postup do jarní části soutěže a cítí, stejně jako my, že je to padesát na padesát. Druhé kolo máme doma Slavii. Mezi poháry. Ale máme to stejné, oni je také hrají. Možná to může ovlivnit zbytek sezony.

Zeptám se vás s dovolením ještě jednou: Je pro vás víc liga nebo Evropská liga?

Všechno to má spoustu plusů i minusů. Jen je nešťastné, že se to hned příliš nakumulovalo. Nejsou žádné mezery, zápasy jsou příliš nabité. Kdybych se měl rozhodnout, jestli chci být český mistr nebo postoupit do čtvrtfinále Evropské ligy, rozhodnu se pro mistra. Chceme hrát Ligu mistrů, což je mimořádná soutěž.