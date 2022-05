Jenže následně se na twitterovém účtu Raioly objevil nečekaný tweet: „Současný zdravotní stav pro ty, co se zajímají: Nas*aný. Podruhé během čtyř měsíců mě zabili.“

Ironický komentář měl zprávu o úmrtí Raioly dementovat. Raiola byl ve vážném stavu. „Je na tom špatně, ale není mrtvý,“ řekl Italův kolega José Fortes Rodriguez.

V sobotu pak rodina Raioly oznámila, že vlivný agent skutečně zemřel. „Mino bojoval až do konce se stejným zaujetím, jako při vyjednáváních ve prospěch svých hráčů,“ napsala jeho rodina na sociálních sítích.

Raiola měl vazby i na Slavii. Její šéf Jaroslav Tvrdík, který bojuje s rakovinou, sdílel zprávu o jeho smrti a k ní napsal tři písmena, která vše vystihutí: RIP (odpočívej v pokoji).

Current health status for the ones wondering: pissed off second time in 4 months they kill me. Seem also able to ressuscitate.