Jednadvacetiletý fotbalový útočník Pavel Zifčák si o víkendu splnil sen. Celoživotní fanoušek olomoucké Sigmy dal za svůj klub první ligový gól. V Brně navíc pojistil vítězství Hanáků na 4:2 a orazítkoval povedený olomoucký vstup do sezony.

Pavel Zifčák | Foto: Deník / Radek Hloch

„Na hřišti jsem si to ještě nijak zvlášť neužíval. Soustředil jsem se na zápas, abychom ho dotáhli do vítězného konce. Až když jsem pak šel do autobusu a dojeli jsme domů, tak mi to všechno začalo docházet,“ culil se Zifčák, který prožívá premiérovou sezonu v lize, s odstupem pár dní. „Jak začaly přicházet gratulace, dostavil se hodně příjemný pocit,“ přiznal.