Nejprve byl náhradníkem, do fotbalové reprezentace byl pro zápasy s Ukrajinou a v Rusku donominován až dodatečně. Dnes by se přesto měl v Rostově na Donu při utkání s Ruskem objevit v základní sestavě. Slávista Jaromír Zmrhal patřil v duelu s Ukrajinci k tomu (málu) lepšímu v českém týmu.

Když kouč národního výběru Karel Jarolím komentoval na nominační tiskovce fakt, že je Zmrhal jen náhradníkem, pronesl cosi o “osobních problémech”.



To se slávistovi nepozdávalo, po následujícím ligovém zápase se ozval. Na srazu před souboji s Ukrajinou a v Rusku si to mohl s trenérem vyjasnit.

Jak to proběhlo?

To jsme si hned vyříkali, jak jsme se pozdravili na srazu. Šlo o takovou blbost, maličkost, jsme v pohodě.



Je tým po prohře a především špatném výkonu s Ukrajinou ve špatné náladě?

Dostali jsme gól v poslední minutě. Celý zápas dřete a pak nemáte nic. Porážka s Ukrajinou nás mrzí, ale čeká nás další zápas, i když není tak důležitý. Něco jsme si řekli, jedeme dál. I když Ukrajina měla víc šancí, na remízu jsme to měli uhrát. Všichni jsme byli naštvaní, že se to nepovedlo. Rozebrali jsme si to, ale už se k tomu vracet nechceme.



Byl trenér Jarolím hodně hlasitý?

Důrazný. Pár věcí jsme si vyčetli. Musíme se poučit z chyb, zapracovat na tom.

Na čem konkrétně?

Měli jsme video, ale nechci zacházet do detailů. Od toho je trenér. Nerad bych se do toho pletl. Nevím, co můžu říct a co ne. Stejně by to mělo zůstat mezi námi.“



Proti Rusku budete hrát i o trenérovu pozici. Vnímáte to?

Samozřejmě. Spekuluje se, ale jestli hrajeme za trenéra, jestli on je pod tlakem, tak do toho se pouštět nechci. Tlak je při každém zápase, zažil jsem to několikrát ve Slavii. Záleží na každém, jak se s tím vyrovná. Ale stejně je to tak, že každý chce vždycky vyhrát.



Jste rád, že nebyl odvolán?

Je dobré, že pořád zůstává. Kdyby trenéra odvolali v půlce srazu, tak by to nebylo dobré. Je fajn, že má silnou pozici. Proč taky ne, když si tým poskládal on. Uvidíme, jak to bude dál.

V Rostově vás čeká silný soupeř i parádní atmosféra. Jste natěšený?

Hodně, bude to dobrý zápas. Bude radost hrát, když na přátelák přijde čtyřicet tisíc. Před tolika lidmi jsem hrál snad jen jednou v Německu.



Ukrajina na letním mistrovství světa nebyla, Rusko na něm postoupilo do čtvrtfinále. Bude těžším soupeřem?

Sestavu z mistrovství světa asi mít nebudou, chybí jim některé opory. Ale my se musíme připravit, ať už hrajeme proti komukoli, a snažit se předvést dobrý fotbal.