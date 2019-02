Žatec /ROZHOVOR/ - Fotbalisté Žatce na jaře v krajském přeboru čtyřikrát vyhráli a čtyřikrát ztratili. Zatím jsou na páté pozici, čekají je třetí a těžké Srbice.

Žatecký Petr Klinec (vpravo) dal Kadani dva góly. | Foto: Deník/Hynek Dlouhý

Patnáct branek, třetinu všech, které v sezoně zatím Slavoj dal do sítí soupeřů, nastřílel Petr Klinec. Je hlavním tahounem žateckého útoku. Jak se chystá na další duel se třetími Srbicemi? Jak se mu hrálo proti Janu Šimákovi? A je spokojený se svým patnáctibrankovým příspěvkem?

Čekají vás o víkendu třetí Srbice. Těžký soupeř, navíc jedete na jejich půdu. Jak je budete chtít překvapit?

Určitě chceme bodovat. Věříme, že tam můžeme uspět, v posledních zápasech se zvedáme. Pořád ale máme problémy s velkou marodkou, to nás limituje. Ale nevzdáme to, body chceme. Snad je tedy překvapíme.

Na jaře má Žatec na kontě čtyři výhry, z toho dvě po penaltách a čtyři prohry. Zatím se tedy moc nedaří. Ale jak jste naznačil, v posledních duelech už se Slavoj prezentuje lepší hrou, navíc poslední dva duely vyhrál.

Snad se bude dařit v dalších zápasech více než na začátku jara. Doufáme, že to bude lepší. Ale už od zápasu s týmem Hrobců a potom s Louny se to zvedá. A jak jste říkal, dva poslední zápasy se vyhrálo. Máme ze hry lepší pocit, sedlo si to, tak snad i body začnou přibývat.

Zmínil jste také množství zraněných. Žatecká soupiska na začátku jara připomínala spíše lazaret, než fotbalový tým. Vinou zranění se rozpadla takřka celá obrana, problémy byly i na dalších postech. Už je to lepší?

No, bohužel moc ne. Jak je kvůli různým zraněním kádr hodně úzký, jsou hráči více unavení a přicházejí další problémy a zranění. Zatím to lepíme. Táhne se to dál, i když už je to pomalu alespoň o kousek lepší. Doufáme, že už se kluci začnou uzdravovat a budeme brzy v plné síle.

V posledním zápase v Horním Jiřetíně proti vám nastoupil Jan Šimák, bývalý blšanský kouzelník s balonem. V Jiřetíně jste vyhráli, prozraďte, připravovali jste se na Šimáka nějak zvlášť?

Nepřipravovali. Příprava byla úplně stejná, jako jindy. Věděli jsme jen, že tam nastoupí, bylo znát, že tam hraje, je šikovný. Ale celková hra Jiřetína se nijak výrazně nezměnila.

Rozhodující a jedinou branku utkání jste dal vy v pětaosmdesáté minutě z penalty. Byla to vaše patnáctá trefa v sezoně, jste prozatím šestý mezi střelci krajského přeboru. Spokojenost? Je zatím Petr Klinec spokojený se svou formou v sezoně?

Ještě by to mohlo být lepší. Ještě jsem jich pár mohl dát. A snad ještě nějaké dám. Ale ve finále je jedno, kdo je dá, hlavně aby se nám dařilo jako týmu. Zatím jsme pátí, snad se kolem tohoto klidného místa udržíme.

Děkuji za rozhovor.

Žatec na jaře:

H. Jiřetín – Žatec 0:1

Žatec – Proboštov 3:1

Louny – Žatec 1:0

Žatec – Hrobce 3:4

Brná – Žatec 0:1 po PK

Modlany – Žatec 5:0

Žatec – Vilémov 0:7

Litoměřicko B – Žatec 4:5 po PK