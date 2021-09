Nečekaný fanoušek Vervy se rekrutuje z řad politiků. Z lásky k Podkrušnohorcům se vyznal politik Václav Klaus mladší. „V Litvínově hráli Hlinka, Bubla, v další generaci Rosol s Růžičkou, dodnes nedoceněný bek Karagavrilidis, pak naráz Reichel, Šlégr a spol… Pak to bylo fanouškovsky lehce útrpné a spíš se vzpomínalo na slavnou historii, ale v roce 2015 jsme se dočkali titulu!“ básnil před časem o „cheze“ bývalý lídr Trikolóry a zároveň i přívrženec fotbalových Bohemians.

Hokejový Litvínov má svou hymnu už dlouhých 25 let. Skladbu Heja heja Litvínov na přání Ivana Hlinky složil a otextoval Lešek Semelka, který v Litvínově vyrůstal. „Poprvé na hokeji jsem byl před 60 lety, na jihu. Skoro se to tam nezměnilo,“ svěřil se nedávno čestný člen Fan clubu.

K FK Teplice má už od 60. let silný vztah zpěvák z jiného hudebního soudku – Václav Neckář! Na Drožďárně ho uhranula atmosféra i samotní fotbalisté. S mnohými z nich se skamarádil, nejvíce prý vzpomíná na Vladimíra Žaluda, zapomenout nemůže na Sedláčka, Melichara, Stratila. „Klubu pořád posílá vzkazy, je cítit, že nás má hodně rád. Jsme za to vděčení a rádi bychom pana Neckáře znovu uvítali v hledišti. Pravidelně od nás dostává čestnou permanentku na sezónu,“ potvrzuje mluvčí teplického klubu Martin Kovařík.

Na jaře 2020 přišli v boji o záchranu podpořit hráče do kabiny kytaristé Váňa s Krulichem, častí návštěvníci domácích duelů „sklářů“.

Titulu se ale Kabáti nedočkali, stejně jako se nedočkali tepličtí fanoušci od čtyřčlenné skupiny vysněné hymny. Po ní před deseti lety toužilo i vedení klubu ze Stínadel. „Byli jsme klubem požádáni, abychom hymnu složili. Ale není to jednoduchá záležitost. Spíš je lepší, když si hráči vyberou nějakou naši písničku, která by se pak předělala,“ říkal tehdy Vojtek.

V podroušeném stavu se rozhodli fotbalistům, kterým drží palce, nechat na nástěnce originální vzkaz. Než kabinu vyklidili, načmárali fixou na plastovou nástěnku výzvu, aby co nejvíc namotivovat mužstvo, které tehdy vedl Zdeněk Ščasný. Není bez zajímavosti, že na podzim pak Severočeši opravdu váleli, dokonce atakovali nejvyšší příčky v tabulce, nakonec skončili na páté příčce.

To červnové ráno roku 2013 po příchodu na trénink se asi fotbalisté Teplic nestačili divit. Den před tím jejich království patřilo Kabátům, hudební skupině, která pochází z Teplic. Její frontman Josef Vojtek dokonce v mládežnickém věku dres „sklářů“ oblékal. Náklonnost k teplickému fotbalovému klubu mají i ostatní hudebníci známé mainstreamové kapely.

