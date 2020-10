Jak se na kauzu "Berbr", který hýbe fotbalovou veřejností, dívají hráči a funkcionáři z Lounska? Prošetřování dnes již bývalého místopředsedy FAČR a jeho kumpánů vítají a zároveň věří, že se řada věcí v tuzemské kopané změní.

Fotbal ilustrační | Foto: Deník / Rudolf Hoffmann

Petr Loos (Hlubany): Svým spusobem nemůžeme říct nic. Nevíme, co udělal a neudělal. Vše jsou spekulace… Každopádně každý sport, nejen fotbal, by se měl rozhodovat na hřišti, ne mimo něj. Měli by to být jen hráči, kteří svými výkony ovlivní osudy zápasu. Myslím, si že se nic nezmění. Jen se vše na čas uklidní. Fotbal jako takový to neočistí. Hlavně kdo by ho očistil? Normální lidi na to nemají patrony. A lidi, kteří by s tím mohli něco udělat, ti jsou spokojení, těm to takhle vyhovuje.