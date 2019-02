BLŠANY - Obtížně se rodí kádr Blšan pro nadcházející ročník České fotbalové ligy, kterou budou Chmelaři, po neobdržení licence na II. ligu, hrát.

V Blšanech se připravuje hodně mladé mužstvo. | Foto: DENÍK/Hynek Dlouhý

První přípravný zápas odehraje tým v sobotu v Německu. Přípravu zahájilo v pondělí sedm hráčů. Ve čtvrtek 19. července se v Blšanech připravovala devítka fotbalistů. Na trávník vyběhli Čonka, Klasna, Bednář a šest hráčů z úspěšného dorosteneckého týmu. Zranění zatím stále léčí Krejčík.

O příchodu posil se intenzivně jedná. „Zatím nemáme jasná jména, ale jednáme. Jasno by mělo být po víkendu,“ řekl na dotaz Deníku Zdeněk Kovář, sportovní manažer FK Chmel Blšany. Tým chce pokračovat v úspěšné spolupráci. „Jednáme s několika týmy, ale nejvíce si samozřejmě slibujeme od spolupráce s prvoligovým Mostem, se kterým jsme spolupracovali už vloni. Jsme na tento tým hodně napojeni a věříme, že až se bude zužovat mostecký kádr, nějaké hráče získáme,“ pokračoval Zdeněk Kovář.

Klub z Blšan nedostal licenci pro II. ligu kvůli neplnění finančních závazků. Kromě shánění posil pracuje vedení týmu hlavně na tomto problému. „Finanční situaci klubu řešíme. Pracujeme teď na oddlužení Blšan,“ řekl Kovář. „Letošní sezona bude finančně zajištěna,“ pokračoval s tím, že problémy se nedotknou ani mládeže. Tým v nadcházející sezoně povede kouč Jan Štefko, který byl vloni asistentem trenéra Ščasného v Mostě a vedl také mosteckou juniorku. „Trenér už má vybraného i asistenta. Zatím to ještě ale není stoprocentní, takže jméno neřekneme. Jedná se ale o zkušeného trenéra, který se bude věnovat i brankářům, takže realizační tým už zvětšovat nebudeme,“ sdělil Z. Kovář.

Plánují návrat do ligy

Vedení týmu chce vytvořit perspektivní tým, který by se za pár let mohl vrátit do druhé ligy. „Cílem pro tuto sezonu je stabilizovat situaci v klubu a kádru, oddlužit klub a dát ho trochu dohromady. Chtěli bychom, aby se situace vyvíjela tak, abychom v horizontu několika let mohli myslet znovu na vyšší soutěž,“ přeje si Zdeněk Kovář.

Kvůli problémům s licencí a s kádrem byly Blšany nuceny zrušit několik přípravných zápasů. Do startu ČFL, v neděli 5. srpna na hřišti Viktorie Plzeň B, však sehrají ještě minimálně tři utkání. První je naplánováno na sobotu do německého Regensburgu, který hrál ještě nedávno druhou německou bundesligu. „Ve čtvrtek 26. července od 11 hodin hrajeme doma s Duklou Praha a v neděli 29. července budeme hrát pohár. Pojedeme na hřiště vítěze utkání Chodov – Vejprnice,“ informoval Lubomír Trnka, sekretář FK Chmel Blšany.

