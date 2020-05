Je to opravdu příběh, který stojí za to sledovat. Na vedoucí pozici byl totiž Baník překvapivě i po podzimu v okresním přeboru! Bůh ví, jestli by se nyní nepral o účast v krajské soutěži. Odpověď na tuto otázku zůstane navždy nezodpovězená. Než se totiž stačily rozehrát jarní odvety, vtrhl do republiky koronavirus, který záhy znemožnil nižší fotbalové soutěže dohrát.

“My chtěli před sezonou okresní přebor hlavně zachránit. Moje tajné přání bylo hrát do pátého místa. Ale vyšlo nám to parádně. Postup do kraje ale nebyl před jarem prioritou, i když jsme chtěli hrát o nejvyšší mety, tou je vyhrávat a hrát dobrý fotbal,” říká s úsměvem Jaromír Trávníček, který v klubu zastává funkci “děvečky pro všechno”, jak sám s úsměvem říká.

Buškovice jsou pro Trávníčka srdeční záležitostí



Současný předseda i trenér v Buškovicích v minulosti hrával, tamní fotbal je proto jeho srdeční záležitostí. “Přišel jsem zpátky s tím, že budu předseda i hráč, ale řeším i spoustu věcí okolo a kynu, místo toho, abych hrál. Hlavní ale je, že se nám to tu podařilo nastartovat. Tehdy se sestupovalo do nejnižší soutěže, zápasy se dohrávaly v devíti, nebyl kádr. Kluci zestárli, mladí nebyli. Doplnili jsem to a především začali trénovat, to bylo na vzestupu výkonnosti hodně znát. Dvakrát v řadě se nám povedlo postoupit, i když jsem měli slabší podzim. Na jaře jsme ale pak finišovali, moc bodů jsme už neztráceli. A teď jsme měli i dobrý podzim, škoda toho nedohraného jara.”

Trávníček na prvním místě zmiňuje dobrou partu, opory vyzdvihovat nechce. “O partě svědčí i to, že teď po rozvolnění přišlo 12 lidí na dobrovolnou brigádu na hřiště, kde se to snažíme různě zvelebovat. Ale je fakt, že nám funguje týmová chemie, tým se podařilo dobře poskládat. A jsou tu kluci, kteří fotbal fakt umí,” pochvaluje si Trávníček.



Zmiňuje i jeden podstatný fakt, který je na první pohled úsměvný a hodil by se spíše do známého filmu Jen ho nechte, ať se bojí. O co jde? “Podařilo se mi kluky před sezonou vystrašit. Děsil jsem je, že teď sice dva roky postupovali, ale v okresu bude fotbal rychlejší, náročnější fyzicky. Také jsem zmiňoval, že soutěž má velkou kvalitu, protože spadly po reorganizaci týmy z B třídy, navíc zůstalo béčko Dobroměřic. A povedlo se, kluci měli dobrou letní přípravu, díky které na podzim fyzicky v závěrech zápasů nepropadávali.”

Baník chce být dál dravou štikou okresu



Buškovické plány na další sezonu? Pokusit se být znovu dravou štikou soutěže. “Chceme mít v okrese kvalitní tým, který bude dlouhodobě hrát nahoře. Až na výjimky máme v družstvu mladé kluky. Když zůstaneme pospolu, tak se to naše přání může stát skutečností. Doplnění je teď v řešení, představu máme, s některými hráči jsme domluvení. Máme také v plánu založit béčko, ale to zatím není definitivní, bude záležet na počtu hráčů,” říká Trávníček.



I z této skutečnosti je zřejmé, že v Buškovicích, které patří pod Podbořany, se fotbalu daří. “S provozem klubu nám pomáhá město, dlouholetým sponzorem je Kaolin Hlubany. A občas někdo přispěje menší částkou, která je ale pro nás nezanedbatelná. Třeba se nám stalo, že díky tomu, že jsme vidět na webu i na našich facebookových stránkách, se jednomu našemu hráči ozval potenciální sponzor. Nakonec přispěl do rozpočtu částkou 6 tisíc korun, to pro nás není málo,” líčí klubový předseda v dnešní době pozoruhodnou story. “Oni ti sponzoři jsou opravdu zapotřebí. Někdo namítne, že když pracujeme, tak se máme složit, ale je těžké říct doma ženě, že tisícovka z rozpočtu půjde na fotbal. A to já mám hodně tolerantní partnerku,” přidává Trávníček na téma sponzoři.



Baník láká fanoušky, kteří se postupně naučili do hlediště chodit. “Snažíme se pro ně mít odpovídající zázemí. Po postupu do okresu jsme museli udělat zábradlí, disponujeme i občerstvením. Na derby s Kryry a zajímavější zápasy jsme zaznamenali hezké návštěvy, to nás vždy moc těší,” uzavírá Jaroslav Trávníček.