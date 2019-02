DOHRÁVKA

Minulou neděli si předehrály svůj zápas, který byl na programu až v závěrečném sedmém kole, týmy Cítolib a Tuchořic. Po bezbrankovém prvním poločasu se z výhry a tří bodů do tabulky radovaly Tuchořice.

SK Cítoliby – TJ Sokol Tuchořice 1:5 (0:0). Branky: Kaberle – Plánička, Jarolím 2, Provazník, Malý.



6. KOLO

Úvodní duel předposledního hracího dne mezi Chlumčany a Cítoliby proběhl podle papírových předpokladů, i když po poločase to vypadalo na další překvapení. Po změně stran už favorit jasně dominoval. Vítězné Chlumčany jsou nyní nejblíže k prvenství v turnaji. Jejich kanonýr Jan Vážný si na své konto připsal další dva zářezy. Tabulku střelců vede s osmi zásahy do sítí soupeřů.

FK Chlumčany – SK Cítoliby 4:1 (0:1). Branky: Vážný 2, Holler, Mikeska – Maier.



Tuchořice a Peruc se v předposledním kole s turnajem při vzájemném souboji loučily. Po vyrovnané první půli se přeci jen prosadil papírový favorit a dvěma brankami rozhodl o konečném výsledku. Na kontě Peruce byly v tabulce po tomto zápase pouhé dva body za dvě remízy a skóre 8:13. Peruc tak skončila poslední, ale například s Blažimí odehrála velmi dobrý zápas. Tuchořičtí si po závěrečném hvizdu připsali do tabulky třetí výhru a celkem v turnaji nasbírali 10 bodů (skóre 21:15).

TJ Sokol Tuchořice – FK Peruc 5:3 (3:3). Branky: Šmejc, Orság, Bureš 2, Provazník – Majer 3.

Poslední utkání přineslo největší překvapení celého turnaje. Celek Lišan, který hraje IV. třídu, si vyšlápl na tým, který je v čele C skupiny fotbalové B třídy, a po konci zápasu se mohl radovat nejen z cenného skalpu, ale i druhé výhry v turnaji.

FK Blažim – TJ Ohře Lišany 1:2 (0:1). Branky: Suvák – Maliňák, Ševčík.



POSLEDNÍ KOLO V NEDĚLI

Neúplnou tabulku vede po šestém kole tým Chlumčan, který má na svém kontě 12 bodů. Závěrečný hrací den celého turnaje je na programu na postoloprtské umělce v neděli 3. března. Podle plánu se v něm střetnou od 13 hodin Nové Sedlo a Blažim. V posledním utkání turnaje vyzvou od 15 hodin Lišany celek Chlumčan, kterým by stačil k prvenství v turnajii bod.



Autor: Jaroslav Tošner